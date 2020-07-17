Serbest caz trompetçisi Eddie Gale hayatını kaybetti

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ABD'li caz trompetçisi Eddie Gale, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Gale'in eşi, New York Times'a yaptığı açıklamada Eddie'nin California'daki evlerinde prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Özellikle serbest caz üzerine çalışmalarıyla tanınan Gale'e trompet çalmayı Kenny Dorham öğretmişti. Gale'e daha önce bir "baba figürü" olarak nitelendirdiği caz efsanesi John Coltrane de akıl hocalığı yapmıştı. Coltrane ve Gale, birçok projede beraber çalıştılar.

Serbest cazın popülerleşmesinde önemli rol oynayan Gale, 1972 yılında New York'tan San Jose'ye taşındı ve burada şehrin "caz büyükelçisi" ilan edildi. Gale, konserlerine devam ederken San Jose'nin gençlerini caz konusunda eğitti.