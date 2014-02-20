Serbest bırakılan Fatih Hilmioğlu'ndan ilk açıklama



Ergenekon Davası’ndan 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski Rektörü Fatih Hilmioğlu tahliye edildi. Hilmioğlu Silivri Cezaevi çıkışında açıklama yaptı.

Hilmioğlu'nun cezaevinden çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklama hurriyet.com.tr'de şöyle yer aldı:

Ergenekon isimli bu davada beş yıldır tutukluyum.

Bugün tahliyem Anayasa Mahkemesi tarafında yapıldı. Bu kararı veren Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum. Eğer bu tahliyem uzun tutukluluk nedeniyle gerçekleşmişse benden daha uzun süredir cezaevinde bulunanlar var.

Yok hastalık nedeniyleyse benden daha ağır hasta olanlar var.

Umarım onlar için de en kısa sürede bir çözüm olur ve tahliyelerine kavuşurlar.

7 yıla yakındır süren bir dava bu. Bu davanın ilk başkanı bir beyanat verdi. 'Bugün olsa bu iddianameyi kabul etmezdim' dedi.

Bu davada yargılanan insanlar 6-7 yıldır bir tertip, bir kumpas olduğunu defalarca söylediler. Fakat inanan olmadı.

Nihayet sayın Başbakan ve hükümetin diğer üyeleri tarafından bu davanın bir kumpas olduğu ve devlet içindeki bir çete tarafından yapıldığı ifade edildi.

Bu ifadelerden sonra bu davalar düşmüştür.

Ortada ne Ergenekon örgütü ne de darbe teşebbüsü vardır.

Eğer Ergenekon diye bir örgüt varsa başı kimdir.

Kanarya sevenler derneğinin bile başı varken böyle bir örgütün başının olmaması nasıl izah edilebilir?

Bu davadaki en üst düzey askeri şahıs İlker Başbuğ. Yani İlker Başbuğ 700 bin kişilik silahlı ordusunu bırakmış da 280 kişilik bir örgüt mü kurmuştur darbe için…

Karaciğer rahatsızlığım var. Bu ağır stres koşullarında biraz ilerledi.

Hiç iyi bir şey hissedemedim, sevinemedim çünkü içerideki herkes suçsuz.