Anayasa Mahkemesi'nden Fatih Hilmioğlu'na tedbiren tahliye kararı

Anayasa Mahkemesi, Ergenekon Davası'ndan 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski Rektörü Fatih Hilmioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fatih Hilmioğlu için 'Cezaevinde kalması uygun değildir. Hastane şartlarında kalması uygundur' raporu vermişti. Söz konusu rapor geçen günlerde Anayasa Mahkemesz'ne ulaşmıştı. Yüksek Mahkeme de bu rapor doğrultusunda Hilmioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre,Fatih Hilmioğlu'nun avukatı aynı zamanda kardeşi olan Hayati Hilmioğlu, yüksek şeker, karaciğer ve kanser hastası olan müvekkilinin tahliye edilmesi için 16 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Talebi hemen değerlendirmeye alan Anayasa Mahkemesi, Hilmioğlu için "Tam teşekkülü devlet hastanesinden" yeni bir sağlık raporu alınmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerine Fatih Hilmioğlu 30 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne sağlık kontolünden geçirilmişti. 5 Ağustos 2013 tarihinde karara bağlanan Ergenekon Davası'nda Fatih Hilmioğlu, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kardeşi başvurmuştu

Fatih Hilmioğlu'nun avukatı aynı zamanda kardeşi olan Hayati Hilmioğlu, yüksek şeker, karaciğer ve kanser hastası olan müvekkilinin tahliye edilmesi için 16 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Talebi hemen değerlendirmeye alan Anayasa Mahkemesi, Hilmioğlu için "Tam teşekkülü devlet hastanesinden" yeni bir sağlık raporu alınmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı üzerine Fatih Hilmioğlu 30 Ocak'ta İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne sağlık kontolünden geçirilmişti. 5 Ağustos 2013 tarihinde karara bağlanan Ergenekon Davası'nda Fatih Hilmioğlu, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

'Yetkim olsa hemen kullanırım'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fatih Hilmioğlu'na ilişkin sorulara geçtiğimiz günlerde "Defalarca söyledim ben. Halkımız şöyle zannediyor. Cumhurbaşkanı birisini arzu ederse cezaevindeki bir hastayı affedebilir. Böyle bir yetkim yok benim. Yetkim olsa hemen kullanırım" diye cevap vermişti.

'Silivri toplama kampında çürütüldü'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Hilmioğlu hakkındaki tahliye kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu kararın diğer tutuklular için de hukuki, tıbbi ve insani açıdan emsal olmasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Rektör Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu, sağlık sorunları, eldeki raporlar ve hukuki itirazlara rağmen yıllarca Silivri toplama kampında çürütüldü" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 5 yıldan beri tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi'nin önceki Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu hakkında verilen tahliye kararından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin saygın ve seçkin bir bilim adamı, İnönü Üniversitesi'nin önceki Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu 5 yıldan beri Silivri toplama kampında bulunuyor. Hukuk dışı suçlama ve yargılamalarla toplama kampına atılan, orada insanlık dışı uygulamalar gören ve evlat acısı yaşayan Rektör Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu, sağlık sorunları, eldeki raporlar ve hukuki itirazlara rağmen yıllarca Silivri toplama kampında çürütüldü." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararın diğer mahkumlara da emsal olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi'nin, İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi tarafından verilen 9 kişilik sağlık raporunun 'Cezaevinde tedavisi mümkün değil, hayati tehlike vardır ve cezaevinde kalması uygun değildir," raporunu da gözönünde bulundurarak, Hilmioğlu hakkında yapılan tahliye istemini değerlendirmiş ve bu istemi yerinde görerek İnönü Üniversitesi'nin önceki Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun tahliyesine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararı çok geç kalmış bir tahliye kararı olsa da, bu kararın tıbbi, hukuki ve insani açıdan diğer tutuklu ve hükümlüler için de emsal alınmasını ve tahliye istemlerinde Anayasa Mahkemesi kararının gözönünde bulundurulmasını diliyor, Fatih Hilmioğlu'na sağlık, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

'Hilmioğlu'nun tahliyesine çok sevindim'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Ergenekon davası tutuklusu, İnönü Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun sağlık raporu doğrultusunda tedbiren tahliye kararına ilişkin, "Bu beni çok sevindirdi. İsabetli oldu, geç oldu ama umarım ki başkaları için de örnek olan bir karar verildi" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Arınç, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Profesör Fatih Hilmioğlu'yla ilgili tedbiren tahliye kararına da değindi.

Arınç, Profesör Hilmioğlu'nun sağlık sebepleri nedeniyle tahliye edilmesi haberine çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu beni çok sevindirdi çünkü ben en az 2 yıldan beri bu konu üzerinde duruyordum ve bildiğiniz gibi ya ikinci ya üçüncü yargı paketinde adli tıp raporuna bağlanmış olsa bile prosedürü kolaylaştıran bir yargı düzenlemesi yapmıştık. Ama ne hikmetse sadece Hilmioğlu değil, onun benzeri olan başka tutuklu ve hükümlüler için de tahliye kararı verilemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki endişelerini ifade ettiler. Ben, doğrudan ya da kardeşi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığını biliyordum. Anayasa Mahkemesi de hakkında rapor tanzim edilmesini istemişti. Bugün zannediyorum sabah saatlerinde rapor mahkemeye ulaştırılmış. Eğer yanlış anlamadıysam ya da duymadıysam doğrudan tedbir olarak tahliyesine karar verilmiş, bu hemen uygulanacaktır."

'Adaletten ayrılmamamız lazım'

Hilmioğlu'nun ciddi rahatsızlıkları olduğunun ve evladının vefatı sonrası sorunlarının daha da büyüdüğünün bilindiğini belirten Bülent Arınç, "Meseleye insani açıdan ve vicdanla bakmamız gerekiyor. Biz hiç kimsenin hapiste çürümesini veya sağlık şartları elvermiyorsa buna rağmen dört duvar arasında olmasını arzu etmeyiz. Bu sevincimi de sizinle paylaşmak istedim. Umarım Anayasa Mahkemesi'ne müracaata gerek kalmadan ilgili mahkemeler alınan raporları hemen uygularlar ve tedbir olarak bu kişilerin cezaevi şartları dışarısına çıkarılmasını temin ederler. Buradan da geçmiş olsun diyorum" dedi.