Seramik usta ve sanatçıları, Avanos'ta buluştu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS 2018), seramik karma sergisi ile açıldı.

Açılışa NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz ve Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, akademisyen, sanatçı ve Avanos ustaları ile davetliler katıldı. Rektör Bağlı ve beraberindekiler, Güney Kore, İtalya, Kanada, Türkiye’den akademisyen ve sanatçıların yanı sıra, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü, Avanos Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim elemanları ile Avanos çömlek usta ve sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaparak, sergiyi gezdi.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanlarının müzik dinletisi eşliğinde açılışı gerçekleştirilen sergide yer alan eserler ilgi gördü.

SERAMİK SANATÇILARINDAN DUVAR PANOLARI

Sempozyum kapsamında ayrıca yurtdışından 3, Türkiye’den 3 ve Avanos çömlek ustalarından 4 olmak üzere toplam 10 davetli seramik sanatçısı, Avanos’ta ırmak kenarı alanında seramik duvar panoları üretmeye başladı. Üretilen duvar seramiklerinin tamamlanmasının ardından eserler, Avanos bölgesine kalıcı olarak yerleştirilecek. Davetli sanatçıların çalışma süreçleri, sunumları ve Güray Müze’de devam eden sergi, 26 Eylül 2018 tarihine kadar açık olacak.



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