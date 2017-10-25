Seramik kronlarla diş estetiğinde doğallık mümkün

İSTANBUL, (DHA) SERAMİK kronların, metal alt yapı kullanılmadan, basınç altında sıkıştırılmış kristal yapılı seramik çekirdek üzerine cam seramik pişirilerek elde edilen, dayanıklılığı arttırılmış porselenler olduğunu söyleyen Diş Hekimi Zuhal Oygur, \"Tamamının seramik içerikli olması doğal dişlerin şeffaflığını, ışığı yansıtma ve geçirme özelliklerini taklit eder. Yapıştırıcıların diş dokusuna uyumu, malzemelerin etkisi, istenen ideal rengi ve şeffaflığı sağlar. Böylece doğal dişlerin tüm karakteristik özellikleri, diş kaplamalarına aktarılabilir ve bu şekilde doğal diş estetiği yakalanabilir\" dedi.

Tam seramik (desteksiz) kuronların, altlarında bir destek tabakası bulunmadığından, gerçek diş minesinin görüntüsüne en yakın sonucu verdiğini vurgulayan Oygur, \"Estetik başarıları çok yüksek ancak köprü yapımına uygun değiller. Doğal görünüm, renk başarısı ve doku uyumu çok yüksek. Bu tedavilerin tümü bir dizi laboratuvar aşaması gerektiriyor, uygulamalardaki en cazip taraflardan biri de hastaların randevular arasındaki zamanlarda günlük aktivitelerini olağan seyrinde devam ettirebiliyor olması ve yapılan geçici dişleriyle evlerine dönebilmeleri. Hazırlanan geçici dişlerle hiçbir aşamada dişsiz kalınmıyor. Dişler kalıcı olarak yapıştırıldıktan sonra hasta rahatça yiyip içebiliyor ve 45 dakikalık seans bunun için yeterli oluyor. Dişle uyumun iyi olması ve kullanılan yapıştırıcının ağız ortamında çözünmemesi, açıkta diş dokusunun kalmasını önlediği için soğuk sıcak hassasiyeti ortadan kalkıyor\" diye konuştu.

‘GÜLÜŞ ESTETİĞİ İLE İDEAL GÜLÜŞ FORMU YAKALANIYOR\"

Tamamı seramik kuronlarla yapılan gülüş estetiği hakkında da bilgi veren Oygur, şunları söyledi:

\"Öncelikle hastanın yüz ve ağız içi fotoğrafları arşivleniyor, diş ölçüleri alınıyor ve hastaya uygun gülüş tasarımı elde ediliyor. “Mockup” olarak adlandırılan yöntemle tedavi sonrası görünümün demo ediliyor. Böylece hastanın beklentileri göz önünde bulundurularak gülüş tasarımı ideal formuna kavuşturuluyor. Onaylanan gülüş tasarımını uygulamak üzere dişler lokal anestezi altında 2 mm aşındırılıyor ve son ölçü alınıp hastadan elde edilen veriler ile laboratuvara gönderiliyor. Aynı seansta “Mockup” uygulamasından faydalanılarak, hastaya kendi diş renginde geçici dişler hazırlanıyor ve geçici olarak yapıştırılıyor. Böylelikle hassasiyet riskinin ortadan kaldırılıyor ve hastanın sosyal hayatına hızlı bir şekilde devam etmesine yardımcı olunuyor. Laboratuvardan gelen neticenin uyumu kontrol edilip hastanın onayı alındıktan sonra ise kalıcı olarak yapıştırma işlemi gerçekleştiriliyor.\"

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