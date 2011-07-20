Seraj bebeğin ameliyatı ertelendi

T24 - Gazze’de ‘Mavi bebek’ hastalığıyla doğan ve Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu’nun haberinden sonra 8 günlük iken Medical Park Hastaneler Grubu tarafından özel uçakla Türkiye’ye getirilerek kalbine suni damar takılan Seraj bebeğin, geçen bir yılda sadece 3 kilo alması yüzünden doktorları bu yaz planladıkları ameliyatı ertelemek zorunda kaldı.













Üç ayda bir Türkiye’ye kontrole getirilen Seraj bebeğin, geçen yılki ameliyatını yapan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu, Seraj’ın daha önce yapılan ilk incelemelerde akciğer ana atardamarının gelişmemiş olduğunu ve iki karıncığı arasında geniş bir delik saptadıklarını belirterek şöyle konuştu:



“İki aşamalı cerrahi tedavi planlamıştık. İlk aşamada Seraj’a suni bir damar takılmıştı. Tam düzeltme yapılacak olan ikinci ameliyat için de Seraj bebeğin 10-15 kiloya ulaşması beklenecekti. Ancak geçen hafta Seraj’ı birtakım testlere tabi tuttuk. Öngörülen kiloya ulaşamadığından bu yaz planlandığımız ameliyatı ertelenmek zorunda kaldık.”

İkinci ameliyat için bebeğin 10 kiloyu geçmesi gerek



Seraj bebeğe yapılacak ikinci ameliyatın, bebeğin zayıflığı yüzünden riskli bulunmasını Doç. Dr. Kınoğlu şu sözlerle açıkladı:



“Seraj’ın kilo alımını, beslenme ve bakımını çok iyi ayarlamak lazım. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunması lazım. Kaliteli bir beslenmeyle gelişimine yardımcı olmak gerek. Bebek düşük tartılı olunca ameliyat riski de artıyor. Koyduğumuz şant ile şu anda klinik tablo iyi gidiyor. Yapacağımız ikinci ameliyat (kalpteki delik kapatılacak ve akciğer atar damarı oluşturulacak) normalde birincisi kadar riskli değil, ancak risk kiloyla çok ilgili. Doğumsal kalp hastalıklarında hayati riski beslenme ve bağışıklık sistemi de belirliyor. Normalde bu bebeklerde ideal olarak ikinci ameliyat için 10 kiloyu geçmeleri beklenir. Seraj ise son geldiği 3 ay öncesine göre daha zayıf.



Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu ve Medical Park Hastaneler Grubu tarafından sağlık durumu yakından takip edilen Seraj’ın sağlığıyla ilgili bilgi veren Medical Park Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülyüz Öztürk ise Seraj’a uyguladıkları Denver gelişim testinde, zihinsel ve motor gelişimi de yeni saptandığını söyledi. Üç ay önce kontrole geldiğinde 6 kilo olan bebeğin kilo verdiğinin saptandığını kaydeden Prof. Dr. Öztürk, “Çok ağır bir beslenme bozukluğu saptadık. Motor (davranış) ve beyin gelişimi yaşının gerisinde çıktı. Kansızlık da saptadık ve demir takviyesine başladık. Ayrıca içerisinde bulunduğu klinik tablonun gerektirdiği tüm tedavilere başladık” dedi.



Mavi Bebek sendromu nedir?



Akciğer atardamarındaki doğumsal bir soruna bağlı olarak ortaya çıkan ‘Mavi Bebek Sendromu’nda, vücuttaki kirli kan temiz kana karışıyor ve bebeğin ten rengi, mavi ile mor arasında bir renge bürünüyor. Bu tanının konulduğu bebekler tedavi edilmediği takdirde ölüyor. Erken tanı ve müdahale ise hayat kurtarıyor.



Seraj bebek hakkında;

Seraj bebeğin Türkiye yolculuğu gazeteci Murat Sabuncu’nun Gazze’deki olaylara ilişkin haber serüveni ile başladı. Sabuncu’nun, Gazze’deki ambargo sebebiyle tedavisi yapılamayan Seraj bebek için Milliyet Gazetesi’nde attığı ‘İnsaf Bekliyor’ manşeti ile Gazzeli Seraj bebeğin bir anda Türkiye kamuoyunun ilgi odağı olmasını sağladı. Tüm sağlık giderleri Medical Park Hastaneler Grubu tarafından karşılanan Seraj bebek, 12 Haziran 2010 tarihinde babaannesi eşliğinde hava ambulansı ile Türkiye’ye getirildi. Akciğer atardamarındaki doğumsal bir soruna bağlı olarak ortaya çıkan ve halk arasında “Mavi Bebek” olarak bilinen kalp rahatsızlığı teşhisi konan Seraj bebek, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde Kalp Damar Cerrahisi Direktörü Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu yönetimindeki ekibin gözetiminde tedavi sürecine başladı. Seraj bebek, 15 Haziran 2010 tarihinde anjiyo, 28 Haziran 2010 tarihinde şant ameliyatı oldu. Seraj bebek 34’üncü gününde yoğun bakımdan çıkartılarak, Mısır’dan İstanbul’a gelen annesi ve babasına teslim edildi. Daha sonra da ailesiyle birlikte tekrar ülkesine döndü. Her altı ayda bir Seraj bebek Gazze ve Türkiye’deki doktorları tarafından kontrol altında tutuluyor.