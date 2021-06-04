"Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim devrilme süreçlerini önlemek için çok az zamanımız var"

İklim sistemindeki devrilme noktaları, risk altındaki buz tabakaları ve okyanus akıntılarını tetikleyebilir ve insanlık için ciddi sonuçları olan bir domino etkisine yol açabilir.

TIKLAYIN | Levent Kurnaz'ın yazısı: Devrilme Noktası - Tipping Point

Sıcaklıklar kritik bir eşiği aşarak, geri döndürülemez etkilere yol açtığında devrilme noktaları meydana gelir. Antarktika'daki bazı büyük buz tabakalarının, devrilme noktalarını çoktan aştığı düşünülüyor, bu da önümüzdeki yüzyıllarda deniz seviyesinde büyük artışlar olacağı anlamına geliyor.

Yeni araştırma, Amazon Ormanları, Atlantik Gulf Stream Akıntısı, Batı Antarktika ve Grönland'daki buz tabakaları arasındaki etkileşimleri inceledi. Bilim insanları, 3 milyon bilgisayar simülasyonu gerçekleştirdiler ve küresel sıcaklık artışı Paris Anlaşmasının üst sınırı olan 2 derecenin altına düştüğünde bile dünyayı bir felaketin beklediğini dile getirdiler.

Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden Prof Ricarda Winkelmann, “Bir tahmin değil, bir risk analizi sağlıyoruz ve bulgularımız endişe uyandırıyor. Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve devrilme süreçlerini önlemek için çok az zamanımız var. Gelecekte birçok kıyı kentinin deniz seviyesi, buzulların erimesinden dolayı metrelerce yükselebilir."

Guardian'ın haberine göre, mayıs ayında bilim insanları, Grönland buz tabakasının önemli bir bölümünün devrilme noktasının eşiğinde olduğunu bildirdi. Exeter Üniversitesi'nden Prof Tim Lenton tarafından yürütülen 2019 tarihli bir analiz, dünyanın birçok iklim devrilme noktasını çoktan aşmış olabileceğini ve bunun da “insanlık için bir tehdit” olarak adlandırılan duruma yol açabileceğini öne sürüldü.

Ayrıca iklim krizi yüzünden, Amazon'un büyük bir kısmını oluşturan, karbon depolayan ormanları yerini savanalara bırakabilir.