Sepultura Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura, İstanbul'a Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda konser verecek.

Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos’ta düzenlenecek. Kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek. (DHA)