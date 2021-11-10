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Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' açıklaması: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil

Şentop, Türkkan'ın yaşadığı hadisenin geçmişte yaşanmadığını belirtti

10 Kasım 2021 20:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te  Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok. Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? 

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu belirtilen bir kişiye küfür etmiş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine başkanvekillik görevinden istifa etmişti.

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