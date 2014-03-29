T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Sentetik bira mayası üretildi

ABD'de labaratuvar ortamında üretilen ilk sentetik maya kromozomu, sentetik biyoloji alanında bir dönüm noktası sayılıyor

29 Mart 2014 17:29

Amerikalı bilim insanları labaratuvar ortamında ilk sentetik maya kromozomunu üretti. Mayanın 16 kromozomunun ilkinin üretilmesi, sentetik biyoloji alanında bir dönüm noktası sayılıyor. Daha önce sadece bakteri gibi daha basit organizmaların sentetik DNA'ları üretilmişti. Mayanın ise insanlarla ortak 2 bin geni olduğu biliniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanlarının son araştırmalarındaki tercihlerinin bir diğer nedeni de mayanın ekmek ile bira üretiminde kullanılması ve gelecekte de endüstriyel alanlarda kullanılma potansiyeli.

ABD'nin California eyaletinde bir şirket sentetik biyolojiyi kullanarak farklı bir maya türü üretmişti. Söz konusu maya türü, başlıca sıtma ilacı olan artemisini üretebiliyor.

Sentetik maya kromozomlarının gelecekte aşı ve sürdürülebilir biyoyakıt üretiminde kullanılması umuluyor.

 

'Teoriden gerçeğe'

 

 

Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırmayı ABD'de New York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı gerçekleştirdi.

Araştırma heyetinin başındaki Doktor Jef Boeke, sentetik biyolojinin teoriden gerçeğe dönüşmesinde önemli bir adım attıklarını söyledi.

Moleküler bioyolog ve genetikçi Doktor Craig Venter 2010'da kimyasal olarak sentezlenmiş DNA parçalarının birleşmesiyle oluşan bir genom tarafından yönetilen ilk sentetik hücreyi üretmişti.

Bilim insanları geçen yıl da sentetik RNA ve DNA üreterek yaşamın kimyasını taklit etmeyi başarmıştı. Böylece genetik bilgi depolama ve aktarmanın doğal DNA ve RNA'nın tekelinde olmadığı kanıtlamıştı.

ETİKETLER

sentetik bira mayasıbira mayasıekmek mayasılabaratuvarabdbilim insanları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24