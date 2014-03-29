Sentetik bira mayası üretildi

Amerikalı bilim insanları labaratuvar ortamında ilk sentetik maya kromozomunu üretti. Mayanın 16 kromozomunun ilkinin üretilmesi, sentetik biyoloji alanında bir dönüm noktası sayılıyor. Daha önce sadece bakteri gibi daha basit organizmaların sentetik DNA'ları üretilmişti. Mayanın ise insanlarla ortak 2 bin geni olduğu biliniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanlarının son araştırmalarındaki tercihlerinin bir diğer nedeni de mayanın ekmek ile bira üretiminde kullanılması ve gelecekte de endüstriyel alanlarda kullanılma potansiyeli.

ABD'nin California eyaletinde bir şirket sentetik biyolojiyi kullanarak farklı bir maya türü üretmişti. Söz konusu maya türü, başlıca sıtma ilacı olan artemisini üretebiliyor.

Sentetik maya kromozomlarının gelecekte aşı ve sürdürülebilir biyoyakıt üretiminde kullanılması umuluyor.

'Teoriden gerçeğe'

Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırmayı ABD'de New York Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı gerçekleştirdi.

Araştırma heyetinin başındaki Doktor Jef Boeke, sentetik biyolojinin teoriden gerçeğe dönüşmesinde önemli bir adım attıklarını söyledi.

Moleküler bioyolog ve genetikçi Doktor Craig Venter 2010'da kimyasal olarak sentezlenmiş DNA parçalarının birleşmesiyle oluşan bir genom tarafından yönetilen ilk sentetik hücreyi üretmişti.

Bilim insanları geçen yıl da sentetik RNA ve DNA üreterek yaşamın kimyasını taklit etmeyi başarmıştı. Böylece genetik bilgi depolama ve aktarmanın doğal DNA ve RNA'nın tekelinde olmadığı kanıtlamıştı.