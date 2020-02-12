Sensörler ve insülin pompa tedavisi giderlerinin SGK tarafından karşılanması için dava açıldı

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Diyabetli çocukların sağlığının geliştirilmesi için kurulan Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV), Tip 1 diyabetli çocukların doğru ve etkili tedavileri için devlet desteği alabilmesi için Danıştay'da dava açtı.

İdarenin eylemsizliğinden doğan hukuka aykırılığın giderilmesi ve böylece Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri ve insülin pompa tedavisinin, uygun sağlık kurulu raporları ile 18 yaşın altındaki Tip 1 diyabetlilerin tümü için tam olarak geri ödeme kapsamına alınmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılması için açılan davada, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı'na verilen detaylı rapordaki verilerle mevzuattaki eksikliği Danıştay'a açıklanmaya çalışıldı.

Davanın avukatlığını Diyabetli Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Tip 1 diyabetli Avukat Çağrı Çakıcı ile Avukat Gamze Gedikli yapıyor.

DİYAÇEV Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, "Danıştay'da açtığımız dava ya da ilgili İdarelerce yürütülen çalışmalar neticesinde sevindirici haberler almayı ve Sürekli Glukoz İzlem Sistemleri ve İnsülin Pompa Tedavisinin geri ödeme kapsamına alınmasını bekliyoruz" dedi.

Hatun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son zamanlarda birçok etkinlikte tüm Tip 1 diyabetli çocukların diyabet teknolojilerine ulaşmaları gerektiğine 'Sensörleri ve İnsülin Pompasını Devlet Ödesin, Parmak Uçlarımız Bize Kalsın' sloganıyla dikkat çekmiştik. Bu kapsamda detaylı bir rapor hazırlayarak taleplerimizi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı'na ilettik.

"Taleplerimize ilişkin henüz tarafımıza bir cevap verilmemiş olsa da ilgili kurumlarca değerlendirmeye devam edildiği bilgisine sahibiz. Sürecin olumlu neticelenmesi ve tüm Tip 1 diyabetli çocukların hak ettikleri gibi en doğru ve etkili şekilde tedavilerinin yapılması için devlet desteğinin sağlanması en büyük temennimizdir. Bu konuda ilgili İdarelerce çalışmalar tamamladığında olumlu cevaplar alacağımızı umuyoruz. Bununla birlikte Kanunların bize tanıdığı haklar kapsamında sesimizi duyurabilmek, taleplerimizi bu kez hukuk dili ifade etmek ve diyabetli çocukların haklarını aramak için DİYAÇEV olarak Danıştay'da dava açılmıştır."