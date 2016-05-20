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Spor

Şenol Güneş’in arkadaşlarından gazete ilanı: 2. şampiyonluğunu kutluyoruz

Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna atıfta bulunan eski yöneticiler Güneş'in ilk kez kupa kaldırmasını kutladı

20 Mayıs 2016 15:30

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Trabzonlu arkadaşları gazeteye ilan verdi. İlanda bir nokta dikkat çekti. Bordo mavililerin 2010-2011 sezonuna atıfta bulunan eski yöneticiler Güneş'in şampiyonluğunu “Şenol Güneş'in başarılarla dolu kariyerinde Süper Lig'deki 2.şampiyonluğu'nu kutluyoruz" mesajıyla kutladı. Bahsi geçen sezonda Fenerbahçe şampiyon olmuş, sezon sonunda sarı lacivertliler kulübün yöneticileri hakkında şike soruşturmasıyla birlikte Trabzonspor, kupanın kendilerine iadesini istemişti.

Ligin bitimine bir hafta kala siyah beyazlılarla şampiyonluk ipini göğüsleyen Şenol Güneş'e memleketi Trabzon'dan destek gecikmedi. CNN Türk’te yer alan habere göre dün takımıyla birlikte Vodafone Arena'da ilk kez şampiyonluk kupası kaldıran Güneş için aralarında Trabzonspor'un eski yöneticilerinin de bulunduğu bir çok isim gazeteye tebrik ilanı verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Ali Kemal Başaran, Ali Sürmen, Hüseyin Örs, Hayrettin Hacısalioğlu, Köksal Sadıklar, Metin Atasoy, Onur İncehasan gibi Trabzonspor'un geçmiş dönemde yöneticiliğini yapmış bir çok isim Şenol Güneş'in şampiyonluğunu bu şekilde kutladı:

 

 

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