Quaresma: Şenol Güneş bir futbol sanatçısı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, şampiyonluk için “Devre arasındaki kampta boks eldivenleri giyip ringde olduğumu söylemiştim. Çıktık, tüm maçlarda savaştık, mücadele ettik ve kazandık" dedi. "Bundan sonraki hedef Şampiyonlar Ligi ringi" diyen Quaresma, "Beşiktaş kadrosu sadece Türkiye değil, Avrupa’da da tüm takımlarla boy ölçüşecek güce sahip. Şenol Güneş ile birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok başarılı olacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.

“Teknik direktörümüz Şenol Güneş çok yönlü bir teknik adam. Kendisini sürekli geliştiren ve futbolcusuyla çok dengeli ilişki kurabilen biri" diyen Quaresma, "Her maça ayrı bir taktik oluşturabilen bir futbol sanatçısı. Sezon başında bazı maçlarda beni oynatmadı. Haklıydı. Çünkü Güneş’in sistemi çalıştığım teknik adamlardan farklıydı. Sahada defansif ve ofansif, iki anlamda da mücadele eden oyuncuya önem veriyor. Zamanla bize bunu aşıladı. Sahaya çıktığımızda her alanda görev yapan ve yardımlaşan ekip olduk" diye konuştu.

Hürriyet'ten İsmail Er'e konuşan Quaresma, şunları söyledi:

“Gomez gol kralı olduysa bunda takım ruhu ve birlikteliğin büyük rolü var. Şenol Güneş’in kanatlara ağırlık veren sistemi de onu ileriye taşıdı. Ona yaptığım attığım asistlerin sayısını hatırlamıyorum. Gomez çok iyi bir golcü ama biraz daha süratli olsaydı şimdi gol sayısı 26 değil, 35 olurdu. Onunla birlikte diğer santrforumuz Cenk Tosun da çok etkili. Tam anlamıyla forvet oyuncusu özelliklerine sahip. Bazen oynamasa da Gökhan Töre’nin takıma katkılarını da görmezden gelmemek gerek.”

“Her maçtan önce dua ederim. Çünkü dünyada tüm insanların hobi olarak oynadığı futboldan keyif alıyor ve para kazanıyorum. Bunu bana Tanrı’nın sağladığını biliyorum. Ama bunun üstüne çalışarak bir şeyler koymak gerekiyordu. Çocukluğumda okul derslerine çalışır gibi, topla neler yapabileceğime çalışırdım.”





