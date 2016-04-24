Şenol Güneş: Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maçtı, 2 puan kaybettik

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı" dedi. Güneş, "Bugün biraz dikkat etseydik, hata yapmasaydık, rahat kazanabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik. Enerjimizi ona harcamayalım" değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Güneş, maçın ilk yarısında sahanın elverdiği çerçevede iyi futbol oynamaya çalıştıklarını ve gol de bulduklarını ancak beklemedikleri bir şekilde beraberlik golünü kalelerinde gördüklerini söyledi.

İkinci yarıda öne geçmelerine rağmen bir hata sonucunda skorun 2-2'ye geldiğini belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hata sonucu yediğimiz üçüncü golden sonra dördüncü golü de yiyebilirdik. Bu hataların büyük olması bugün 2 puan kaybımıza sebep oldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. 3-2'den sonra daha fazla risk almak durumdaydık. 3-3'ü bulduk, 4-3'ü de bulabilirdik. Akhisar savaştı, elinden gayreti gösterdi, onları tebrik ediyorum. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi, kazanabilecekleri maçtı. Beklemeyen hatalarla 2 puan kaybettik. Üzgünüz puan için ama oyun olarak da hedef olarak da hiçbir şey şaşmadı. Çünkü biz iyi takımız, iyi oynuyoruz, her maçı kazanacak gücümüz var. Bazen bu tip takılmalar olabilir. Önümüzde Kayserispor maçı var, ona hazırlanacağız ve ondan sonra diğer maçları da alarak bizi bekleyen şampiyonluğa ulaşacağız."

Stresli bir durum içinde olmadıklarını dile getiren Güneş, futbolcuların üzüntü yaşamasının doğal olduğunu belirterek, "Bu kadar emeğin çok basit şekilde kaybedilmesinde bazıları duygularını ağlayarak, bazıları hırslı olarak, bazıları sakin durarak... Hepsi üzgün, kazanabilecekleri bir maçtı" dedi.

"Rahat kazanabileceğimiz

maçta 2 puan kaybettik"

Eurosport'taki habere göre, bir gazetecinin "Hafta içinde gündeme getirilen bazı konularla Beşiktaş'la ilgili algı operasyonu mu yapılıyor?" şeklindeki sorusu üzerine Güneş, "Algı operasyonu bizim dışımızda. Şartlar ne olursa olsun saha, zemin, rakip, hakem, biz onları konuşacak değiliz, biz işimize bakacağız. Bugün de biraz dikkat etseydik, hata yapmasaydık, rahat kazanabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik. Enerjimizi ona harcamayalım" değerlendirmesinde bulundu.