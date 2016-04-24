Kartal cepten yedi; Akhisar Belediyespor 3-3 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Müthiş maç bir o takıma bir bu takıma gitti geldi. Mücadelede 2 kez öne geçen Beşiktaş, Savunmanın hatasıyla geriye düştü. Cenk'in golü Kartal'a umut verirken Sosa'nın son saniyedeki serbest vuruştan kullandığı top direkten döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş karşılaştı. Mücadele Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.

Maçın ilk tehlikeli atağını Beşiktaş serbest vuruştan yakaladı. 4. dakikada ceza sahasına yakın bir alanda yerde kaldı. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin üsütnden auta gitti.

Gomez açılışı yaptı!

15. dakikada gelişen beşiktaş atağında solm kanatta topu Akhisar ceza sahssına kadar süren İsmail'in içeriye ortasında top Akhisar savunmasından sekti ve Mario Gomez'in önünde kaldı. Savunmadan klas bir hareketle sıyrılan Mario Gomez, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Beşiktaş, kaleye ilk şutunda golü buldu. Alman yıldız bu sezon 23. golünü atmış oldu.

31. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın kaleye kavisli ortasını Akhisar defansı son anda kornere attı. bu ataktan 3 dakika sonra Siyah-beyazlılar ceza sahasına yakın bir bölgeden Sosa ile serbest vuruş kazandı. Arjantinli yıldızın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

Ev sahibi Akhisar Belediyespor, karşılaşmadaki ilk isabetli şutunu 37. dakikada çekti. Custodio'nun ceza sahası dışından etkisiz şutunu kaleci Tolga Zengin kolaylıkla kontrol etti.

Rodallega durumu eşitledi

Mücadelenin son dakikasında Akhisar'ın atağında Alexis, ceza sahası içinde topa elle müdahele etti ve Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega'nın şutunu Tolga Zengin önce kurtardı ancak dönen topu Rodallega tamamladı ve maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı golle başladı

Beşiktaş, ikinci yarıya deyim yerindeyse golle başladı. 47. dakikada Arjantinli Sosa, orta sahada topu kaptı ve Akhisar ceza sahasına doğru ilerledi ve şutunu çekti, kaleci Fatih ilk pozisyonda kurtardı ancak Olcay takipçiliğini konuşturdu ve topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Rodallega'dan anında cevap!

54.dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında Oğuzhan savunmada hata yaptı ve Rodallega sağ kanattan yapılan ortada topu filelerle buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi.

Golden sonra Beşiktaş ataklarını sıklaştırdı. 61. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada Siyah-Beyazlılar iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Gökhan Töre ve Cenk Tosun oyuna girerken Quaresma ve Serdar kurutluş oyundan çıktı.

2 dakika önce oyuna giren Cenk, ilk pozsiyonunda gole çok yaklaştı ancak kaleci Fatih başarılı bir kurtarış yaptı.

Rodallega'dan hat-trick!

79. dakikada Beşiktaş savunması büyük bir hata yaptı. Alexis ve Tolga Zengin'in ortaklaşa hatasında top Rodallega'nın önünde kaldı ve Rodallega boş kaleye topu yollayarak maçta 3-2 öne geçti. 89. dakikada Soner Aydoğdu, kalesinden açılan Tolga Zengin'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ve top direkten geri döndü!

90. dakikada Cenk sahnede!

Beşiktaş gol için artık takımca yüklenmeye başladı. Oğuzhan'ın ortasında Mario gomez topu indirdi ve Cenk Tosun topu filelere göndererek skoru 3-3'e getirdi.

Sosa'nın vuruşu direkten döndü!

Uzatmalarda Caner Osmanpaşa'nın Cenk'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü ve müthiş maç 3-3 sona erdi.

Beşiktaş, bu beraberlikle Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkarmış oldu.