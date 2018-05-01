T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sennur Sezer ödüllerini kazananlar açıklandı

Öyküde Cem Kertiş, şiirde Özge Sönmez ödüle layık görüldü

01 Mayıs 2018 20:40

DİSK/Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından Şair-Yazar Sennur Sezer’in anısına bu yıl 3.’sü düzenlenen “Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri”ni kazananlar açıklandı. Öykü ödülünü Cem Kertiş kazanırken, şiir ödülü Özge Sönmez’e verildi.

Öykü Ödülü: Kaybolanın Hikâyesi

Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Türker Ayyıldız ve Zeynep Uzunbay yer aldığı seçici kurulun değerlendirme sonuçlarına göre; öykü dalında birincilik “Kaybolanın Hikâyesi” adlı dosyasıyla Cem Kertiş’e verildi. Ayrıca Onur Akbaba “Büvek” adlı dosyasıyla Juri Özel Ödülü almaya değer görüldü.

Şiir Ödülü: Güle Batır Öfkeni

Şiir dosyalarının seçici kurulunda yer alan  Şükrü Erbaş, Nalan Çelik, Orhan Alkaya, Gülce Başer  ve C. Hakkı Zariç yaptıkları toplantı sonucunda yarışmanın birinciliği Özge Sönmez’in “Güle Batır Öfkeni” adlı dosyasına verildi. “Neyse” isimli dosyası ile Altan Doğan şiir dalında Juri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül töreni 12 Haziran’da

Ödüller, Sennur Sezer’in doğum günü olan 12 Haziran Salı günü, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 19.00'da yapılacak törenle sahiplerine sunulacak. 

ETİKETLER

Sennur Sezerödülkültür sanatCem KertişşiirÖzge Sönmezöykü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24