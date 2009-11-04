Şenlendirici sonunda isyan etti

Hüsnü Şenlendirici, Ece Gürsel ile Hollanda’da buluştukları yönündeki haberleri yalanladı.



Ece Gürsel ile buluşmak üzere Hollanda’ya gidip Amsterdam Schiphol Havaalanı’ndaki bilinmeyen bir nedenle altı saat gözaltında tutulduğu iddia edilen Hüsnü Şenlendirici “ Hollanda’ya gittim, Ece de oradaydı ancak bana değil İsmail’e geldi. Kızın benimle bir ilgisi yok, İsmail ile görüşüyor ama herkes benim üstüme geliyor” diyerek isyan etti.

Şenlendirici “Avrupa’nın en güzel şehirlerinde yedi konser veriyorum, hiç kimsenin umurunda değil. Beni nasıl rencide ediyorlar. Türk müzisyen olarak dünyayı geziyorum ama memleketimde değer görmüyorum. Yarın (bugün) Ece (Gürsel) ile de Deniz (Seki) ile de konuşacağım. Artık kimseyle uğraşamam. Benim bir tek klarnetim var. Ece’nin benimle hiçbir bağlantım yok artık. İsmail de en yakın arkadaşımdı ve bu yüzden Taksim Trio’yu da noktaladım artık yokum. Bu saatten sonra İsmail beyefendi ile iş de yapmak istemiyorum. Benim boşanamama nedenim de İsmail’dir Onu şahit yazdırdım hiçbir davaya gelmedi” diye konuştu.

Ece Gürsel ile Hollanda’da buluştuğu söylenen müzisyen İsmail Tunçbilek ”Ece albüm çalışmaları için Almanya’ya gelmişti. Onlarla buluştum ve bir gün görüştük” dedi. Ece Gürsel’in evli olan Tunçbilek ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.