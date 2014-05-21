'Seni sevmiyorum' diyen kız arkadaşa 6 kurşun!

Çorum’da Mustafa Çetin isimli bir kişi, "Beni seviyor musun?" diye sorduğu üniversiteli sevgilisi Cennet Günana’dan "Hayır" cevabını alınca sokak ortasında 6 el ateş ederek öldürdü.

İstanbul’dan Çorum’un Sungurlu ilçesine gelen 24 yaşındaki Mustafa Çetin, üniversite öğrencisi sevgilisi 23 yaşındaki Cennet Günana’yı sokak ortasında tabancayla vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sevgililerden genç kız kurtarılamazken, Mustafa Çetin ameliyata alındı.

DHA'da yer alan habere göre olay dün Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde Atatürk Stadyumu yanında meydana geldi. Mustafa Çetin dün Sabah otobüsleİstanbul’dan Sungurlu’ya geldi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öğrencisi sevgilisi Günana ile buluştu. Görgü tanıklarının ifadesine göre Çetin, Cennet Günana’ya “Beni seviyor musun?” diye sordu. Genç kızın “Hayır” cevabı vermesi üzerine çılgına dönen Çetin, iddiaya göre üzerindeki tabancayı çıkarıp Günana’ya 6 el ateş etti. Genç kız göğsüne ve boynuna isabet eden iki kurşunla kanlar içinde yere düştü.

Kendi başına da ateş etti

Çetin olay yerine gelen polisleri görünce bu kez elindeki silahı başına doğrultup bir el ateş etti. Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin ise Çorum eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı.