"Seni öldürsem de ben ceza yemem, alacağım ceza en fazla 3-5 ay" diyerek eşine saldıran Zülküf Coşkun tutuklandı

Adana'da İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad (32), 5 yıllık evli olduğu bir çocuğunun babası olan eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından darbedildi. Amirabad'ın ilk evliliğinden olan kızı tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde eşine tokat ve tekme darbeleriyle saldırıp, saçından yerde sürükleyen Coşkun'un, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" dedi. Gözaltına alınan saldırgan Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İran uyruklu Galavizh Ayoubi Amirabad, Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan komşusuna iftar yemeğine gitti. İddiaya göre 1 aydır eve gelmeyen eşi Zülküf Coşkun'da eşinin ardından komşularına gitti. Amirabad, evin bahçesinde bir aydır nerede olduğunu sorduğu eşi Zülküf Coşkun tarafından darbedilmeye başlandı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.

"Lütfen bize yardım edin" notuyla sosyal medyada paylaştı

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdite maruz kaldığını söyledi. Hayatlarından endişe ettiklerini belirten A.F.J., 'Lütfen bize yardım edin' notuyla görüntüleri paylaştı. Görüntülerde saldırganın İranlı Amirabad'ı dakikalarca darbettiği görüldü. Coşkun'un, kendisini görüntüleyen A.F.J.'ye de, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken A.F.J., yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuluyor.

"Seni öldürsem de ceza yemem"

Coşkun'un, saldırdığı eşine, "Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri de videoya yansıdı. Coşkun'un, yere düşürdüğü Amirabad'ı bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de görüntülere yansıdı.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği ve oturduğu adresi belirlenen Coşkun, çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Coşkun, sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valilikten açıklama: önleyici tedbir kararı uygulandı

Adana Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Galavizh Ayoubi Amirabad'a 'önleyici tedbir kararı' uygulandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"155 Polis İhbar Hattı’na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z.Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında “Önleyici Tedbir Kararı” uygulanmıştır. 14.04.2021 günü gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç., 15.04.2021 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

"Beni ve çocuklarımı dövüyordu"

Amirabad, "6 yıl önce geldik İran’dan. Türkiye sınırlarına sığındım. Onlar da mülteci olarak beni kabul ettiler. 1,5 sene sonra evlendim. 4,5 sene 5 yıla yakın oldu evliyim. İlk günler her şey güzel geçiyordu hayatımız da güzeldi, her şey yolundaydı. Benim ekonomim kötü oldu, kavgalar şiddetler başladı. Bilmiyorum, bahaneler başladı. 'Annen böyle diyor, kız kardeşin' böyle diyor dedi. Bahaneler ve kavgalar başladı. Her akşam sarhoşken beni ve çocuklarımı dövüyordu. Hatta kızıma bir kere vurdu ağzından kan geldi. Öyle başladı şiddetler. Ben hep diyordum ki tamam geçiyor, geçiyor. Daha iyi oluyor. En son 1 ay bizi terk etti. Hiç bilmiyordum neredeydi. İş yerine de gitmedi eve de gitmedi. Hiç demedi bu benim karım, oğlum, kızım burada açtır toktur hiç anlamıyordu" dedi.

"Başımı duvarlara yerlere vurdu"

Bir aydır eve gelmeyen Zülküf Coşkun'un komşusuna iftara geldiği gün evinin önüne geldiğini anlatan Amirabad, "Geldi sarhoş sarhoş saldırmaya başladı. Ev içerisinde hatta ayakkabıları da çıkarmadı ben de dedim ki 'sakin ol bu kadın hamile en azından dışarıda konuşalım, komşumuzdur'. Aldım dışarıda konuşuyorduk saçımı çekti. Şimdiye kadar saçlarım dökülüyordu. 'Vazgeç yapma' dedim. 'Sen beni korkak mı sandın' diyerek şiddete başladı. Beni yere düşürdü. Öyle olaylar oldu ki hatırlamıyorum bazı şeyleri. Başımı duvarlara yerlere vurdu. Sebepsiz oldu bunlar. Orada da hep diyorum diyorum ki 'ne yaptım ben günahım ne? Beni neyle suçluyorsun' dedim hep. Hani insanı bir şeyle suçlarsın vurursun olur ama suçsuz, hiçbir şey yapmayan, güçsüz, gariban olan, kimsesiz bir insana böyle vurmak çok yanlış. İnsani değil" diye konuştu. Amirabad, eşinin ailesi tarafından da şikâyetinden vazgeçmesi için zorlandığını sözlerine ekledi. (DHA)