"Seni öldürsem ceza yemem" diyerek eşini darp etmişti; Zülküf Coşkun ilk duruşmada ev hapsiyle tahliye edildi

Adana'da eşi G.A. A.’ı darp eden ve olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Zülküf Coşkun (36) ilk duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edildi. Karar sonrası gözyaşlarına boğulan G.A.A., "Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Başımıza bir şey gelirse ne olacak?" dedi. G.A.A.’ın avukatları karara itirazda bulunacaklarını söyledi.



Türkiye'ye 2015 yılında geldikten sonra Adana'da tanıştığı Zülküf Coşkun ile evlenen İranlı G.A.A, 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki eve geldi. Coşkun, eşi G.A.A.’ya saldırarak dövmeye başladı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.

"Seni öldürsem de ceza yemem"

Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını belirtti. Görüntülerde saldırganın G.A.A.'yı dakikalarca dövdüğü, A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" dediği ve tekrar dövmeye başladığı, eşine dönerek "Ben var ya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı

Olayın ardından polis Zülküf Coşkun’u yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği ve adresi tespit edilen Coşkun, kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zülküf Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Olayın ilk duruşması, bugün Adana 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Zülküf Coşkun duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, G.A.A. salonda hazır bulundu. Müşteki Galavizh Ayoubi Amirabad ve kızı A.F.J. geçmişten bu yana Coşkun tarafından şiddete uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini söylediler.

Sanık tahliye edilerek ev hapsi verildi

Mahkeme heyeti, ifadelerin dinlenmesinin ardından sanık Zülküf Coşkun’un tutuklu olduğu 'yaralama' suçundan delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve suç niteliği göz önüne alınarak tahliye edilmesine fakat diğer duruşmaya kadar ev hapsi cezası almasına karar verdi. Duruşma, 16 Kasım’a ertelendi.

"Can güvenliğimiz yok"

Karar sonrası G.A.A., büyük korku yaşadığını belirtti. Şiddete uğradığı anların görüldüğü videoda eşinin kendisine yönelik "Senin gibi köpeği öldürürsem 5 ay yatar, çıkarım” dediğini söyleyen G.A.A., “Demek ki haklıymış. Serbest kaldı. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Başımıza bir şey gelirse ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’a sesleniyorum. Onu bir abla olarak görüyorum. Bizim sesimizi duyup koruma altına alsınlar” dedi.

Avukatlar karara itiraz edecek

Müştekinin avukatlarından Oya Tekin ise tüm belgelere, kayıtlara karşın böyle bir karar alınmasına şaşırdıklarını söyledi. Ortada bir güvenlik problemi olduğunu dile getiren Tekin, karara itiraz edeceklerini söyledi. Amirabad’ın bir diğer avukatı Umut Tamer Topuz ise sonuç sonrası yıkıldıklarını ve müvekkilinin korku içinde yaşadığını söyledi. (DHA)