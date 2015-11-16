Şengal operasyon sonuçları açıklandı

HPG ve YBŞ, Şengal şehir merkezini kurtarılması ile sonuçlanan hamlenin bilançosunu açıkladı. Ele geçen belgeler arasında 2 bilgisayar ile AKP hükümetine ait bazı belgeler de bulunduğunu açıkladı.

ANF'nin haberine göre, yazılı bir açıklama yapan HPG Şengal Komutanlığı ve YBŞ Genel Komutanlığı, açıklamada, “Şengal şehir merkezini kurtarmaya dönük operasyon 8 Ekim’de Geliye Şılo’nun özgürleştirilmesiyle başlamıştı. Bu hamle Şengal’in batısındaki köyleri özgürleştirilmesiyle devam etti. Fiili olarak ortak gelişen operasyonla da Şengal şehir merkezinin 13 Kasım günü kurtarılmasıyla başarıyla tamamlandı. Hem Şilo hattında hem de şehir merkezinde ki operasyona HPG, YJA Star, YBŞ, YPJ Şengal, MLKP ve gönüllü savaşçılarla birlikte 2500 kişilik bir savaşçı gücüyle katılım sağlandı. Bu güçlerin yanı sıra bu operasyonda yerini alan peşmerge, Ezidxan ve koalisyon güçlerine de teşekkür ediyoruz” denildi.

Bilanço

Şengal’in batısında başlayan operasyonun ayrıntısını daha sonra verileceği belirtilen açıklamada, şehir merkezine düzenlenen 3 günlük operasyonun bilançosu da paylaşıldı.

Bilanço şöyle:

-2 tane hammer

-Aracıyla birlikte 1 tane 14,5’lık doçka

-Aracıyla birlikte 1 tane 14,5’lık çift namlulu doçka ile 40 kutu mermisi

-Aracıya birlikte 1 tane 57’ik top

-1 tane 12,5’lık doçka ile 5 kutu mermisi

-12 tane BKC ile 30 çanta içi dolu mermi, 12 tane BKC namlusu

ve 50 tane BKC zincir kutusu

-4 tane B-7 silahı ile 100 roketi, 100 hv

-10 pompalı silah

-1 tane 120’lik havan ile 10 tane roketi

-6 tane 60’lık havan ile 50 tane roketi

-3 tane 82’lik havan ile 30 tane roketi

-3 M-16 silahı ile 26 kutu mermisi

-3 tane tabanca

-60 tane kalaşnikof, 100 şarjörü, 200 raxtı

-2 tane askeri ford aracı

-1 tane kamyon

-13 tane 140’lık havan güllesi

-1000 tane mayın,

- 7 tane 12,5’lık doçka kaidesi, 3 tane 14,5’lık doçka kaidesi, 15 tane A-4 kaidesi,

-20 tane askeri cihaz,

- 50 tane el yapımı el bombası

- 4 tane küçük cihaz, 10 tane intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı (A-4, C-4), çok sayıda telefon, 20 tane gündüz dürbünü, 10 tane B-7 dürbünü, 5 tane karnas dürbünü, , 500 tane havan fünyesi, 10 tane hilti, 2 bilgisayar ile AKP hükümetine ait bazı belgeler

-20 çete cenazesi

-3 tane esir (Halep uyruklu Ezize Mihemmed Heci Cihedi, Suudi uyruklu Mıhemmed Ehmed Muhammed ile Halep uyruklu Muhammed Süleyman)

-2 kız kurtarıldı (Sıbe Şex Xıdır nüfusuna kayıtlı Sahir Sileyman (17) ile Suzan Xıdır (15))

3 Ağustos 2014’ten bu yana bilanço;

-2680 çete öldürüldü

-823 yaralı çete sayısı

-242 araç imha edildi

-253 araç darbelendi

-3 hammer

-6 akrep

-6 toyota pikap

-5 tane12,5’lık doçka ile 13 kutu mermisi

-3 adet A-4 silah ve mermisi

-22 BKC silahı ile 1350 mermisi ve 4 adet zinciri ile 1 tane namlusu

-184 tane kalaşnikof ile 158 şarjörü, 7770 tane mermisi

-1tane 37’lik doçka

-25 tana M-16 silahı,122 şarjörü ile 1800 mermisi ile 4 raxtı

-32 tane B-7 silahı ile 80 roket ve hv

-3 tane BKT silahı ve 36 şarjörü

-10 tane karnas

-6 tane G-3 silahı

-45 tabanca ve şarjörü

-1 tane melez ile 4 şarjörü ile 250 mermisi

-1 tane 120’lik havan

-3 tane havan roketi

-3 82’lik havan kaidesi

-3 el yapımı havan

-75 el bombası

-600 tane el yapımı mayın

-20 tane küçük cihaz

-20 tane gündüz dürbünü

-6 tane gece dürbünü

-3 teleskop tipi dürbün

-3 tane dedektör

-19 tane cep telefonu

-10 tane hücum yeleği

-6 tane intihar raxtı

-2 tane doçka gövdesi

-2 tane B-7 çantası

-54 tane raxt, 36 tane çelik yelek