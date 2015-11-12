ABD’den Peşmerge'nin Şengal operasyonuna destek

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, Koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının Şengal’de Peşmerge güçlerine destek için yaklaşık 40 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

DHA’nın haberine göre, McGurk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kürt Peşmerge güçleri, Sinjar'ı IŞİD teröristlerinden temizlemek için büyük bir operasyon başlattı. Koalisyon hava saldırıları, IŞİD birliklerini ve Sinjar, Ramadi ve Palmyra'daki pozisyonlarını tahrip etti. Peşmerge'nin Arap savaşçılarının da desteğiyle yürüttüğü Özgür Sinjar Operasyonu IŞİD'in Musul ve Rakka ile irtibatını da kesiyor" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Güvenlik Konseyi bu sabah erken saatlerde, "Şengal’e Özgürlük Operasyonu" adını verdikleri saldırıya 7 bin 500 Peşmerge'nin katıldığını açıkladı. KBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, Operasyon süresince Koalisyon uçaklarının da kendilerine destek vereceği belirtildi.

Açıklamaya göre, Operasyona katılan güçler, Şengal Dağı ve eteklerindeki Şengal kentine üç koldan ilerliyor. IŞİD için önemli bir lojistik merkezi olan Şengal’in alınmasından sonra bir güvenlik bölgesi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, topçu ateşinin kent ve çevresindeki yerleşim yerlerinin gözetilerek sürdürüldüğü de vurgulandı.

IŞİD, Peşmerge'ye karşı ağır silahlarla yürüttüğü saldırı sonrasında 4 Ağustos 2014 tarihinde Şengal kenti ve çevresini ele geçirmiş, Şengal Dağı'na kaçan yaklaşık 5 bin Yezidi erkeği öldürmüş, yüzlerce kadını da esir almıştı.