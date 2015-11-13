Peşmerge'nin Şengal operasyonunda IŞİD'in ikmal hattı kesildi

Iraklı Kürt birlikler, Şengal'in IŞİD'in elinden geri alınması için dün ABD'nin hava desteğiyle başlattıkları operasyonda, örgütün kilit öneme sahip ikmal yollunu kısmen ele geçirip ikmal hattını kesti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Peşmerge güçlerinin bu adımıyla IŞİD'in Irak'ın kuzeyi ve Suriye arasında silah ve militan aktarımı yapılması engellenmiş oldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Peter Cook, ABD öncülüğündeki koalisyonun da hava saldırılarıyla destek verdiği operasyon kapsamında koalisyona bağlı çoğu askerin cephenin ardında Kürt komutanlarla çalıştığını, bazı danışmanların da Şengal Dağı'nda hava saldırıları için hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olduklarını söyledi.

'Şengal'e Özgürlük Operasyonu' adı verilen taarruza 7500 peşmerge, Ezidi savaşçı ve PKK gerillalarının katıldığı belirtiliyor. Kürt birlikleri ve ABD ordusu, bu beklenen harekâta karşı IŞİD'in de bölgedeki militan sayısını 600'e çıkardığını söyledi.

"Nihai hedef Musul'un kurtarılması"

Koalisyon sözcüsü Albay Steve Warren da Şengal operasyonu için, Musul'un IŞİD'in elinden kurtarılması çabalarının parçası olduğunu belirtti.

Warren şu açıklamayı yaptı: "Şengal, IŞİD'in kritik öneme sahip ikmal hattı 47 numaralı otoyolun üstünde bulunuyor. Şengal'in ele geçirilmesiyle iletişim hatlarını kesmiş olacağız. Bunun da IŞİD'in kendini yeniden bütünleme imkanını kısıtlayacağına inanıyoruz. Bu, nihai olarak da Musul'un kurtarılmasının ilk adımı."

Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, yaklaşık 7500 peşmergenin katıldığı operasyonda Şengal yakınlarındaki bazı köylerin geri alındığını belirtti.

'Şengal'e Özgürlük Opersyonu' adı verilen harekâta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmergelerin yanı sıra, PKK ve PKK bağlantılı Ezidi örgütü Şengal Direniş Birlikleri'nin (YBŞ) de katıldığı bildirildi.

Şengal operasyonuyla birlikte, Suriye Demokratik Güçleri ittifakı da sınır bölgesi El Hol'da IŞİD'le savaşıyor.

IŞİD, Ezidi nüfusun yoğunlukta olduğu Şengal'in kontrolünü geçen yıl Ağustos ayında ele geçirmiş, on binlerce Ezidi Şengal Dağı'na kaçmaya zorlanmıştı. Binlerce Ezidi kadın ve çocuk da IŞİD'e esir düştü.

IŞİD'in geçen yıl Ağustos ayında Şengal'e saldırısı, ABD'nin IŞİD'e karşı hava saldırılarına başlamasının en büyük nedenlerinden biriydi. Koalisyon saldırıları da Eylül ayında başladı.