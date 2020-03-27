Şenes Erzik’ten TFF’ye eleştiri: Kimse sorumluluk almak istemiyor

Eski TFF Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, "Sezonun yeniden başlaması için tarih vermek doğru değil. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Burada danışmamız gereken yer Bilim Kurulu’dur. Bilim çerçevesinde karar almak şart" dedi.

Erzik, Koronavirüs ve futbola dair Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu.

Erzik, “Dünyanın bile mücadele etmekte zorlandığı bir durumla karşı karşıyayız. Liglerin yeniden başlaması için haziran sonu-temmuz başı gibi bir tarih vermiştim. Rekabet açısından şimdiden tescili doğru bulmuyorum. Salgının hangi boyuta ulaşacağını öngörmemiz imkânsız. Şu an başlangıç için tarih vermem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Erzik, “Kimse sorumluluk almak istemiyor. Danışmamız gereken yer Bilim Kurulu. Canla başla mücadele ediyorlar. Futbolu bilimin dışına itemezsiniz. Farklı kurullar oluşturulup bilim çerçevesinde karar alınması şart” dedi.

Erzik, futbolun endüstriyel hale gelmesini de eleştirip ”Menajerler, yayıncılar pastayı yedi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yorumunda bulundu.

"Fifa'yı herkes unutuyor"

Transfer ve maç takviminde bir numaralı yetkinin FIFA'da olduğunu hatırlatan duayen isim, “Herkes FIFA'yı unutuyor. Ligler sarkarsa sözleşmesi mayıs ya da haziran sonunda biten futbolcular var. Takvim, adı kadar hafif değil. Aylarca çalışılması lâzım. 365 gün müsabaka olan bir organizasyondan bahsediyoruz. FIFA her konuda üzerine düşeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bir koyundan post çıkar"

Koronavirüs salgınının insanlara yeniden insanlığı hatırlattığını kaydeden Şenes Erzik, şu ifadeleri kullandı: “Eski bir lâf vardır ‘Bir koyundan bir post çıkar' diye. Bu virüs canımızı çok yaktı ama bizlere insanlığımızı da yeniden hatırlattı. Nasıl çaresiz duruma düşebileceğimizi gördük.”

Ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın farklı kentlerde oynanmasına başından beri karşı çıktığını kaydeden Erzik “Bunun ne kadar yanlış bir karar olduğu ortaya çıktı. Bu durumda zaten oynanamazdı. Farklı şehirlere dağıtılınca da bu turnuvanın düzenlenmesi imkânsız hale geldi. Gianni İnfantino'nun dediği gibi yeni bir takvim üzerine çalışılmalı” diye konuştu.