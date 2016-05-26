Şener Şen 6 yıl sonra yeni filmle geliyor; oyuncular ne dedi?

Şener Şen’in 6 yıl aradan sonra yeni bir Yavuz Turgul filmiyle beyaz perdeye döneceği haberi büyük heyecan yarattı. En son 2010 yılında vizyona giren ‘Av Mevsimi’ filminde seyredilen usta oyuncunun yeni projesi Twitter’da da gündem oldu. Ünlüler ve hayranları Şener Şen’in filmlerinin uzun yıllara yayılması ve yeni projesinin yarattığı heyecan konusunda yorumlarda bulundu.

Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre, usta oyuncu, Yavuz Turgul’un yeni filminde, 1980 tarihli Banker Bilo'da olduğu gibi holding patronu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ünlülerin yorumları şu şekilde:

"Haberi bile heyecanlandırdı"

İsmail Hacıoğlu:

"Haberi bile heyecanlandırdı. Çok güzel bir iş çıkacağına zaten eminim ama nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Şener Şen keşke her yıl, hatta yılda beş tane film çekse de doya doya seyretsek."

“Sonuçta Oscar’lık film çekmiyor”

Aydemir Akbaş:

"Şener Şen arayı çok uzatıyor. Sonuçta Oscar’lık film yapmıyor. Maksat seyircinin önüne bir şey koymak. Onun gibi bir oyuncu en azından iki senede bir film yapmalı. Böyle bir yeteneğin az görülmesi yanlış."



“Belli yaşa gelmiş oyuncular böyle yapmalı”





Yeşim Salkım:

"Şener Ağabey çok titiz çalışan bir oyuncudur. Birçok teklifi geldiğini ve okuduğunu biliyorum. Hayranları onu çok sevdiği için özlüyor. Bence belli bir yaşa gelmiş oyuncular böyle yapmalı. Çünkü oyunculuklarıyla genç oyunculara ders veriyorlar. Özlediğimize değecektir."



“Üstat ne yapıyorsa doğru yapıyordur”



İpek Tuzcuoğlu:

"Uzun ara vermek kendi kararı ama ben doğru olduğunu düşünüyorum. Şener Şen gibi oyucuların yılda 3-4 filmde oynayıp yüzünü eksiltmesindense ara vermesi daha mantıklı. Üstat ne yapıyorsa doğrudur."



"Çok sevindim"



Nevra Serezli:



Gelen her teklifi kabul etmesi olmazdı. Sanatçı korkaktır her şeyi hemen kabul edemez. Yeni proje haberine çok sevindim. Kabul ettiğine göre inandığı, gerçekten sevdiği bir iş olmuş. Şener Şen’in bu davranışını çok doğru buluyorum. Az ve öz yapıyor.



“Evde oturması hataydı”





Ali Poyrazoğlu:

"Şener Şen’in bu kadar zaman evde oturması zaten hataydı. Bu haberi okuduğumda nasıl sevindiğimi anlatamam. İkili insanların ilgisini yine çekmeyi başaracaktır"