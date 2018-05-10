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Kültür-Sanat

Şener Şen ve Ayşen Gruda isimleri sinema salonuna verildi

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından Türk sinemasının efsane isimleri olan Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

10 Mayıs 2018 20:26

İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından Türk sinemasının efsane isimleri olan Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa katılan Ayşen Gruda ve Şener Şen, isimlerinin sinema salonuna verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10’uncu yılı büyük bir şölenle kutlanıyor. Belediye Bu kapsamda bir çok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonunun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şener Şen ve Ayşen Gruda açılış kurdelesini keserek bu salonların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Kurdele kesiminin ardından Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şener Şen ve Ayşen Gruda’ya kültür ve sanat merkezini gezdirdi. Sanatseverlerin unutulmaz filmleri izleyeceği sinema salonları vatandaşlardan tam not aldı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Ayşen Gruda, ” Çok mutluyum ki böyle bir salonda benim ve Şener Şen’in adı var” dedi.

“BİZİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM İFADE EDİYOR”

Usta Oyuncu Şener Şen ise,” Böyle güzel bir kültür ve sanat merkezinin açılışında olmamız ve duyarlı belediye başkanımızın ve sizlerin talebiyle salonlara isimlerimizin verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BİRİNE KIZDIĞINIZDA ONLARIN FİLMLERİNİ İZLEYİN”

Sanatçıların isimlerinin hayattayken bir yerlere verilmesi gerektiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,” Bu salonlara kimlerin isimlerini verebiliriz diye düşündüğümüzde benim, heyetimizin ve bütün arkadaşlarımızın aklına Ayşen Gruda ve Şener Şen geldi. Birine çok kızmış ve öfkelenmişseniz eğer açın onların filmlerini izleyin. İçinizdeki af ve hoşgörü duyguları pekişsin. Bu güzel kentin bu güzel insanlarına çok yakıştı. Bizi de onurlandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

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