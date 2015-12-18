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Şener Şen 5 yıllık inzivasını Yavuz Turgul filmiyle noktalıyor

Sürpriz projenin konusundan oyuncu kadrosuna tüm detayları saklanıyor

18 Aralık 2015 11:31

Şener Şen, 5 yıllık suskunluğunu yeni bir sinema filmiyle bozmaya hazırlanıyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, detayları şimdilik sır gibi saklanan filmin yönetmenliğini, Şen’in rol aldığı pek çok filmde imzası bulunan Yavuz Turgul üstlendi.

Son dizisi “İkinci Bahar”ı çekeli 18 yıl, son kez “Av Mevsimi” ile sinemaseverlerle buluşalı 5 yıl olan Şener Şen, inziva dönemini noktalıyor. Usta oyuncu, yeni bir sinema filminin hazırlıklarına başladı. Ancak bu sürpriz projenin konusundan oyuncu kadrosuna tüm detayları sır gibi saklanıyor.

 

Yönetmen yine Yavuz Turgul

 

Projeyle ilgili kesinlik kazanan tek bilgi, Şen’in yine yönetmen dostu Yavuz Turgul ile çalışacak olması. Usta oyuncunun, kendisine “Artık seni televizyon ya da sinemada görmek istiyoruz” baskılarına dayanamayarak bu projeye “evet” dediği öğrenildi. 

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