Şener Eruygur artık yürüyüp çay içebiliyor

Ergenekon soruşturması kapsamında tutulduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde 17 Eylül’de yüksek tansiyona bağlı olarak dengesini kaybedip düşen ve beyin kanaması geçiren emekli orgeneral Şener Eruygur hayati tehlikeyi tamamen atlattı.

Son bir haftadır sağlık durumu hızla iyiye giden Eruygur bugün de kolundan destek verilerek yürütüldü. Başhekimle karşılıklı çay içti.



Yüksek Güvenlikli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde düştükten sonra boyun kemiği kırılan, ayrıca beyin kanaması da geçiren Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı, esi Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, sağlık durumu son derece kritik bir konumda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti.



Doktorların 24 saat yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tuttuğu, ayrıca kafatası açılarak beyin kanamasının olduğu bölüme kan basıncını ölçen cihaz da yerleştirilen Şener Eruygur, bir hafta önce süratli bir şekilde iyileşme sürecine girdi.



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, Eruygur’un sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, onunla karşılıklı çay içktiklerini söyledi. Prof.Dr. Mutlu, “Bugün de kolundan destek verilmek suretiyle oda içinde yaklaşık 20 metre yürütüldü. Nörolojik yönden durumu iyi, Şuuru yerinde, konuşulanları anlıyor ve tepki veriyor. Normal şartlarda evine gidebilecek düzeye de geldi” dedi.



Başhekim Mutlu, Şener Eruygur’un şu anda fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu, yürüme egzersizleri yapıp kendisini güçlendirmesi gerektiğini de belirterek, “Ailesi artık hastaneden çıkarılması taraftarı. Ancak ev veya fizik tedavi uygulanabilecek hastane konusunda tereddütleri var. Bize göre eğer fizik tedavi imkanları varsa hasta eve de götürülebilir” diye konuştu.



