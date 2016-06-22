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Kültür-Sanat

Sendikal örgütlenme girişimleri için yeni bir kaynak: Türkiye Emek Tarihinden Kesitler

Aziz Çelik, Ahmet Makal ve M. Hakan Koçak'ın hazırladığı kitap, İmge Yayınları'ndan çıktı

22 Haziran 2016 20:34

Türkiye'de işçi sınıfı üzerinde çalışmalar yapan Aziz ÇelikAhmet Makal ve M. Hakan Koçak'ın, Türkiye’de işçi sınıfının oluşum sürecini ele aldıkları kitap, "Sınıf Sendika Siyaset-Türkiye Emek Tarihinden Kesitler" adıyla İmge Kitabevi Yayınları arasında çıktı.

Kitapta, Türkiye emek tarihi ve sosyal politika literatüründe üzerinde ya hiç ya da yeterince çalışılmamış gelişmeler, özgün arşiv belgeleri yardımıyla kapsamlı bir incelemeye tâbi tutuluyor.

Odağında sendikal örgütlenme girişimleri, devletin işçi ve esnaf örgütlenmeleri karşısındaki tavrı ile bu örgütleri vesayet altına alma çabalarının yer aldığı kitapta, 1940’lardan 2000’li yıllara Türkiye emek tarihinden önemli ve ilginç kesitler yer alıyor.

İmge Kitabevi Yayınları'nın Çelik, Makal ve Koçak'ın kitabı için hazırladığı tanıtım yazısı şöyle:

Türkiye emek tarihi için yeni ve kapsamlı bir kaynak:

Sınıf Sendika Siyaset- Türkiye Emek Tarihinden Kesitler

Ahmet Makal, Aziz Çelik ve M. Hakan Koçak tarafından yazılan Sınıf Sendika Siyaset-Türkiye Emek Tarihinden Kesitler kitabında 1940’lardan 2000’li yıllara Türkiye emek tarihinden önemli ve ilginç kesitler yer alıyor. Kitapta tek parti döneminden çok partili döneme, oradan günümüze kadar uzanan süreçte, ama esas olarak 1940’lı, 50’li ve 60’lı yıllar itibariyle Türkiye’de işçi sınıfının oluşum süreci çeşitli kesitlerle ele alınıyor. Sendikal örgütlenme girişimleri, devletin işçi ve esnaf örgütlenmeleri karşısındaki tavrı ile bu örgütleri vesayet altına alma ve baskılama çabaları, sendikaların uluslararası ilişkileri, sendika-siyaset ilişkileri, grev hakkına dönük baskılar bu kesitlerin belli başlıları. Kitapta Türkiye emek tarihi ve sosyal politika literatüründe üzerinde ya hiç ya da yeterince çalışılmamış gelişmeler, özgün arşiv belgeleri yardımıyla kapsamlı bir incelemeye tâbi tutuluyor ve eser bu biçimiyle Türkiye’de emek tarihi çalışmalarına ciddi bir katkı oluşturuyor.

Künye

Sınıf Sendika Siyaset/ Türkiye Emek Tarihinden Kesitler 

Yazarlar: Ahmet Makal, Aziz Çelik, M. Hakan Koçak

Haziran 2016

 

 

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Sınıf Sendika SiyasetTürkiye Emek Tarihinden Kesitler

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