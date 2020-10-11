Sendikadan iki makinistin öldüğü Ankara'daki tren kazası tepkisi: Hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığı için yine bir facia yaşandı

Ankara’da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki makinist hayatını kaybetti. BTS Genel Sekreteri Özdemir, “Hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığı için yine bir facia yaşandı” diyerek isyan etti.

Ankara’nın Kalecik ilçesinde dün sabah 06.30 civarında tren kazası oldu. Çankırı-Kayseri istikametinden hareket eden yük treni ile Kayseri-Çankırı istikametinden hareket eden yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kalecik mevkiinde yaşanan kazada iki makinist hayatını kaybederken iki makinist de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BirGün'den Burcu Cansu imzalı habere göre, yaşanan facia sonrasında olay yerinde incelemeler yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadığı için yine bir facia yaşandı” dedi.

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Yaşanan kazaya üç önemli sistem hatasının sebep olduğunun altını çizen Özdemir, şunları anlattı:

“En önemli eksiklik hat boyu sinyalizasyon sistemi ile lokomotif üzeri sinyalizasyon iletişimini sağlayan lokomotif haberleşme sisteminin sağlıklı çalışmamasından kaynaklandı. Bu sistem sağlıklı çalışsaydı kapalı olan kırmızı sinyalde frenleme yaptırıp treni durduracaktı. Kazanın meydana geldiği Irmak-Zonguldak hattının ihalesi yeni yapıldı. Bu hat kullanıma açıldı fakat sinyalizasyon tam olarak bitmedi. Sinyalizasyon tamamlansaydı bu trenlerin kafa kafa çarpışması mümkün olmazdı.”

Sinyalizasyon sisteminin tamamlanmamasından kaynaklı sık sık arıza şikâyeti olduğunu söyleyen Özdemir, “Telsiz ile haberleşmede de sorunlar olduğunu öğrendik. Haberleşmede yaşanan bu eksiklik sebebi kaza meydana geldi” diye konuştu.