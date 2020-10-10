Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti
10 Ekim 2020 12:18
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
610
Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi
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