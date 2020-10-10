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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti

10 Ekim 2020 12:18

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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

210

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

510

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

610

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

710

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

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Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi

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