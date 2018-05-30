Sendika üyelerine özel hastaneden avantajlı sağlık hizmeti

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Türk Metal Sendikası üyeleri ve yakınları, imzalanan protokolle bir özel hastanenin sağlık hizmetlerinden avantajlı yararlanacak.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Ali Noyan tarafından işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde yaptığı konuşmada, sendika ile işbirliği içinde olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Dr. Kozalı, şöyle dedi:

\"Hastanemizin kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa\'ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız Medicana Bursa Hastanesi\'nde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli altyapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir altyapı ile hastaneden çok, otel konforunda hizmet sunacağız. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz. Türk Metal Sendikası üyelerine avantajlı hizmetler sunuyor olacağız. Türk Metal Sendikası üyeleri, hizmetlerimizden avantajlı faydalanabilecekler. Bununla beraber üyelere özel check-up programlarımız olacak. Bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum. Türk Metal Sendikası ile de böyle bir güzel çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz.\"

Böyle bir kuruluşla işbirliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Sendika Şube Başkanı Ali Noyan da \"Üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu indirim anlaşmasının yanında check-up programları da büyük önem taşımaktadır. Hasta olmadan da hastaneye gitme alışkanlığı kazandırılması gerekmektedir\" diye konuştu.



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