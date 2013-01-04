70'lerin neşeli sesi Şenay Yüzbaşıoğlu hayatını kaybetti

"Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmazları arasına giren Şenay Yüzbaşıoğlu, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Türk pop müziği önemli bir ismine veda etti. Şenay Yüzbaşıoğlu, Gümüşsuyu'ndaki evinde hayatını yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki Yüzbaşıoğlu'nun cenazesi yarın Dolmabahçe Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Eşi Şerif Yüzbaşıoğlu'nu kaybettikten sonra içine kapanan Şenay Yüzbaşıoğlu, yalnız bir hayat sürüyordu.

Şenay Yüzbaşıoğlu kimdir?

1951 yılında dünyaya gelen Yüzbaşıoğlu, 1969′da Erkan Özerman'ın keşfi olarak onun Ankara'da açtığı 'Anahtarlı Bulvar' adlı bir gece kulubünde başladı.

Şenay aynı yıl, daha sonra İstanbul Gelişim Orkestrası adını alacak Şerif Yüzbaşıoğlu, Salim Ağırbaş, Atilla Özdemiroğlu, Selçuk Başar, Uğur Başar, Garo Mafyan, Asım Erken'den kurulu orkestranın İlhan Kayral'la birlikte iki solistinden biri oldu.

Daha sonra Şenay'ın orkestra partneri Neco oldu ve orkestraya Onno Tunç, Cengiz Teoman, Aşkın Arsunan, Atilla Şereftuğ, Erdal Kızılçay gibi müzisyenler katıldı. 1971′de orkestra şefi Şerif Yüzbaşıoğlu ve Şenay evlendi.

1971′de müziklerini basit bulduğu için pek gönüllü olmadan ama aranjmanların sözlerini de yazarak "Benim Olursan/Sev Kardeşim" adlı plağı doldurdu.

Plağın B yüzündeki "Sev Kardeşim" patladı ve hem yılın şarkısı seçildi, hem de Şenay'a yılın şarkıcısı ödülünü getirdi. 1972′de aynı ödülleri bu kez de "Hayat Bayram Olsa/Nen Var Canım Kardeşim?" ile alır.

İki yıl içinde Türk popunun en ünlü kadın yıldızlarından biri oldu. "Sev Kardeşim", "Hayat Bayram Olsa", "Beyaz Ülke", "Gerçek Nerde?", "Açıl Susam Açıl", "Ve Ağlıyorum", "Varlar Yoklar", "Dön Artık", "Sev Yeter ki", "Dünden Bugüne", "Sessiz Bir Yer" gibi pek çok hit 45′lik yaptı.