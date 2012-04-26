T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şenay Lüle 'Soyutlamalar' sergisi ile Ramada'da

Şenay Lüle'nin 'Soyutlamalar' adlı sergisi Ramada İstanbul Asia Hotel'de gerçelşeştirilecek

26 Nisan 2012 17:16

Ramada İstanbul Asia Hotel ünlü Türk ressamlarının değerli eserlerini sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan, Ressam Şenay Lüle’nin ‘Soyutlamalar’ adlı sergisi, Ramada İstanbul Asia Hotel'in Sergi Salonu'nda gerçekleşecek.
 
Sergimiz, 4 – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında, hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında açık olacak.
 
Ressam Şenay Lüle, 1959 Bursa doğumludur. 2002 yılında girdiği, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde Nuri Temizsoylu, Bahar Kocaman, İsmet Çavuşoğlu ile çalıştı. 2006 yılında Plastik Sanatlar Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’ndan bölüm birincisi olarak mezun oldu.
 
Soyutlamacı bir tavırla doğa ve kadın teması üzerine yoğunlaşan sanatçının, resimlerinde özgün bir yapısallık içeren kurgulama söz konusu. Doğanın dinamik ve devingen yapısını kendi içinde koruyan Şenay Lüle iç dünyasındaki gizemli düşselliği resimlerine yansıtır. Doğayı düşlediği gibi yeniden biçimlendirip yeniden düzenler.
 
Resimlerindeki kurgulama tuvalin bütünü yönünde ele alınıp resmi oluşturan görsel elemanlar tam olarak doğa konseptine temel oluşturacak referansları kaplamazlar. İçinde figür ve doğa imgesi taşıyor olsalar bile amaçlanan şey, alışılmış doğa konsepti sunmak değil. Ressam soyutlamacı bir yaklaşımla izleyicisine hem soyut hem de somut bir ikilem yönünde iki ayrı bakış seçeneğinin aynı anda kullanılmasına ilişkin bir öneri de bulunmakta.
 

ETİKETLER

şenay lülesoyutlamauran holdingramada istanbul asia hotelnuri temizsoylubahar kocamanismet çavuşoğluplastik sanatlar bölümükocaeli üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24