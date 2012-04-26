Şenay Lüle 'Soyutlamalar' sergisi ile Ramada'da

Ramada İstanbul Asia Hotel ünlü Türk ressamlarının değerli eserlerini sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan, Ressam Şenay Lüle’nin ‘Soyutlamalar’ adlı sergisi, Ramada İstanbul Asia Hotel'in Sergi Salonu'nda gerçekleşecek.

Sergimiz, 4 – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında, hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında açık olacak.

Ressam Şenay Lüle, 1959 Bursa doğumludur. 2002 yılında girdiği, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde Nuri Temizsoylu, Bahar Kocaman, İsmet Çavuşoğlu ile çalıştı. 2006 yılında Plastik Sanatlar Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’ndan bölüm birincisi olarak mezun oldu.

Soyutlamacı bir tavırla doğa ve kadın teması üzerine yoğunlaşan sanatçının, resimlerinde özgün bir yapısallık içeren kurgulama söz konusu. Doğanın dinamik ve devingen yapısını kendi içinde koruyan Şenay Lüle iç dünyasındaki gizemli düşselliği resimlerine yansıtır. Doğayı düşlediği gibi yeniden biçimlendirip yeniden düzenler.

Resimlerindeki kurgulama tuvalin bütünü yönünde ele alınıp resmi oluşturan görsel elemanlar tam olarak doğa konseptine temel oluşturacak referansları kaplamazlar. İçinde figür ve doğa imgesi taşıyor olsalar bile amaçlanan şey, alışılmış doğa konsepti sunmak değil. Ressam soyutlamacı bir yaklaşımla izleyicisine hem soyut hem de somut bir ikilem yönünde iki ayrı bakış seçeneğinin aynı anda kullanılmasına ilişkin bir öneri de bulunmakta.