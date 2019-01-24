'Senatör' kartvizitini basan personele inceleme

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun ‘senatör’ unvanı yazılı kartvizitin basımını yapan personel hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şentop kartvizite ‘senatör’ unvanının Sofuoğlu’nun personelinin ısrarı üzerine yazıldığını söyledi.

Duvar'da yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP Sakarya Milletvekili Sofuoğlu’nun Meclis matbaası tarafından basılan İngilizce kartvizitindeki “senatör” ifadesinin nasıl ve neden yer aldığını, sorumluların kim olduğunu Meclis Başkanı’na sordu. Emir’in sorularına yanıt Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’tan geldi.

Meclis Başkanlığı Basımevi’ne gelen kartvizit baskı taleplerinin teamüller çerçevesinde ele alındığını belirten Şentop, şu bilgiyi verdi:

“Vekilin personelinin ısrarı üzerine”

“Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’na ait kartvizit talebi TBMM Basımevi ‘Elektronik Sipariş Yöntemi Sistemi’ üzerinden gönderilmiş olup Yasama Dışı Baskılar kısmındaki ilgili personel tarafından yapılan incelemeden sonra bu ibarenin teamüllere uygun olmadığı milletvekilinin sekretaryasına bildirilmiş ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır. Söz konusu işlemi gerçekleştiren personel hakkında başlatılan inceleme süreci devam etmektedir.”