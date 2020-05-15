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Kültür-Sanat

Senaryosunu Coen kardeşlerin yazdığı yeni 'Yaralı Yüz' filmini Luca Guadagnino yönetecek

15 Mayıs 2020 14:18

T24 Dış Haberler

Oscar'a aday gösterilen "Beni Adınla Çağır"  (Call Me By Your Name) filminin yönetmeni Luca Guadagnino, uzun süredir çekilmesi gündemde olan klasik gansgter filmi Yaralı Yüz'ün (Scarface) yeni versiyonunu yönetecek.

Scarface filminin tekrar çekilmesi 2011 yılından bu yana gündemdeydi.

Variety'nin aktardığına göre Guadagnino, Coen kardeşlerin yazdığı bir senaryo üzerinde çalışacak. Filmin yapımcılığını Robert Pattinson'un başrolünü oynayacağı The Batman filminin de yapımcılığını yapan Dylan Clark üstlenecek.

Uzun süredir gündemde olan film için daha önce başka yönetmen ve yapımcılarla da anlaşılmıştı. Daha önce iki Yaralı Yüz filmi yapılmıştı; 1932'deki orijinal versiyonunda başrolü Paul Muni oynamış ve filmi Howard Banks yönetmişti. 1983 versiyonunda ise Tony Montana rolünde Al Pacino ve yönetmen koltuğunda Brian De Palma vardı.

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