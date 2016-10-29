Senaryo yazarlığı ve sinema atölyesi başlıyor

Alanlarında ustalaşmış eğitmenlerle birlikte tiyatro, sinema, edebiyat ve diğer sanat dallarında ve mesleki konularda atölyeler düzenleyen Akademi Jurnal'in, senaryo yazarlığı ve sinema atölyesi 'Öyküden senaryoya, senaryodan filme' 19 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Sinema, televizyon sektöründe yer almak, senaryo yazarı olmak isteyenler için açılacak atölyede, katılımcılar senaryo yazma tekniklerini, film çekim aşamalarını öğrenecek, sinemaya ve yönetmenliğe dair kullanabilecekleri birçok bilgi edinebilecekler.

Atölyede bir öyküyü film senaryosuna dönüştürme, snopsis, tretman, senaryo yazımı, teorik bilgiler uygulamalı olarak çalışılacak, atölye Türk ve dünya sineması filmlerinden örneklerle zenginleştirilecek. Bir kısa film senaryosunun yazılacağı atölyede, katılımcılar ayrıca yönetmen sineması, sinema dili, görüntü yönetmenliği, kamera, film çekimi konularında da bilgi sahibi olacaklar. Kontenjanın 8 kişi ile sınırlı olduğu bu atölyeye katılım için aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Başvuru: www.akademijurnal.com

İletişim telefonu: 05356175071

Email: akademijurnal@gmail.com