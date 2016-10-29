T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Senaryo yazarlığı ve sinema atölyesi başlıyor

Akademi Jurnalde 'öyküden senaryoya, senaryodan filme' atölyesi, 19 Kasım Cumartesi başlayacak

29 Ekim 2016 01:00

Alanlarında ustalaşmış eğitmenlerle birlikte tiyatro, sinema, edebiyat ve diğer sanat dallarında ve mesleki konularda atölyeler düzenleyen Akademi Jurnal'in, senaryo yazarlığı ve sinema atölyesi 'Öyküden senaryoya, senaryodan filme' 19 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Sinema, televizyon sektöründe yer almak, senaryo yazarı olmak isteyenler için açılacak atölyede, katılımcılar senaryo yazma tekniklerini, film çekim aşamalarını öğrenecek, sinemaya ve yönetmenliğe dair kullanabilecekleri birçok bilgi edinebilecekler.

Atölyede bir öyküyü film senaryosuna dönüştürme, snopsis, tretman, senaryo yazımı, teorik bilgiler uygulamalı olarak çalışılacak, atölye Türk ve dünya sineması filmlerinden örneklerle zenginleştirilecek. Bir kısa film senaryosunun yazılacağı  atölyede, katılımcılar ayrıca yönetmen  sineması, sinema dili,  görüntü yönetmenliği, kamera, film çekimi konularında da bilgi sahibi olacaklar.  Kontenjanın 8 kişi ile sınırlı olduğu bu atölyeye katılım için aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Başvuru: www.akademijurnal.com

İletişim telefonu: 05356175071

Email: akademijurnal@gmail.com

 

 

 

ETİKETLER

Akademi Jurnalsenaryo yazarlığı ve sinema atölyesibaşlıyorsinemaatölyelertelevizyon sektörü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24