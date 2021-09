Senaryo sızdı: Sex And The City'nin yeni bölümlerinde Carrie ve Mr.Big boşanmış olacak

HBO Max’in yapımcılığını üstlendiği ve çekimleri devam eden Sex And The City devam dizisi “Just Like That” senaryosundan bir kesit sosyal medyada sızdırıldı.

Sızan senaryoda, dizinin baş karakteri Carrie Bradshaw ve son filmlerde evli olduğu Mr. Big karakterinin boşandığına ilişkin işaretler görüldü.

Page Six’in aktardığı habere göre, sızan tek sayfalık senaryoda Carrie Bradshaw karakterinin kendisinden “Mr. Big’in eşlerinden biriydim” ifadelerini kullanarak bahsetmesi nedeniyle yeni dizide boşandıkları anlaşıldı.

New York'ta beş kadının arkadaşlık, ilişkiler üzerine hikâyesini anlatan Sex and the City, 1998-2008 yılları arasında fenomen hâline gelmişti. Yeni çekilecek sezonda Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall yer almayacak.

Carrie Bradshaw karakterini Sarah Jessica Parker, Mr. Big karakterini Chris Noth canlandırıyor.