Senaryo Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’tan; Bergen’in hayatı film oluyor

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin her geçen gün tırmandığı şu son yıllarda bir simge haline gelen Bergen’i tekrar anımsatmak isteyen senaryo, Bergen’in, asıl ismiyle Belgin Sarılmışer’in bedensel ve ruhsal haysiyetini korumak üzere tasarlandı. Belgin Sarılmışer’in yaşayan bütün aile fertlerinin izniyle ve dayanışmasıyla ele alınan yaşam öyküsü, hâlâ sonu gelmeyen bütün hurafelerden arındırılarak, günümüzün değerlerine ve kadın perspektifine ters düşmeyecek şekilde yazıldı. Danışman kadrosunda saygın sosyologların, müzikologların, yazarların, psikologların bulunduğu bu sinemasal anlatı kolektif bir ruha sahip. Eski kocası Halis Serbest tarafından cinayete kurban giden Bergen’in tekrar tekrar kurbanlaştırılmadığı, onun müzisyen gücünü ve kudretini vurgulayan, acıların kadını olmaya indirgenmeden, aksine yaşam dolu karakterini ve müzikal gücünü ön plana çıkaran, kısaca yaptığı seçimler sanki iradi seçimlermiş gibi onu itibarsızlaştıran her türlü kadın karşıtı söylemi dışarıda bırakan senaryo Bergen’e duyulan sevginin yanında saygıyı da gösterecek. Bir kadının hikâyesini anlatırken önce o simgeye saygı göstermek gerekir. Hiçbir trajedi bir zavallıdan söz etmez. Bergen bu filmde gerçek bir kahramandır.

Sosyolog Prof. Meral Özbek, Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, Psikiyatr Cemal Dindar, Edebiyatçı Murat Özyaşar, Edebiyatçı Yavuz Ekinci’nin danışman kadrosunda yer aldığı bahar aylarında çekimlerine başlanacak “Bergen” sinema filmiyle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."



