'Sen şarkılarını söyle' Salon'da; Bruce Dickinson'dan Iggy Pop'a, efsaneler İstanbul Film Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Film Festivali'nde, müziği hayatının ayrılmaz bir parçası kılanların hikâyeleri de izleyiciyle buluşacak. "Haykır Saraybosna" filmiyle, Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson ve grubunun kuşatmayı yararak 14 Aralık 1994’te Saraybosna BKC Konser Salonu’nda verdiği tarihi konser; Gimme Danger ile de Iggy Pop'un çocukluğunun animasyonla canlanlandırılmış anları gösterilecek.

Festivalde, söyleşi ve sohbetlerin yanı sıra Türkiye’den ünlü oyuncu ve müzisyenlerin katılımıyla “Film Müzikleri” temalı özel bir konser de verilecek.

Gerçekleştirdiği özel etkinlikler ve konserlerle de sinema tutkunlarına sinema dolu bir etkinlik programı sunan İstanbul Film Festivali, Coen Kardeşler’den ilhamını alarak ‘Sen Şarkılarını Söyle’ diyor; müzikallerden, filmlerden iz bırakan şarkıları, sürpriz isimlerle sinema ve müzik meraklılarına ulaştırıyor. %100 Müzik sponsorluğunda 8 Nisan Cumartesi akşamı Salon İKSV’de gerçekleştirilecek konserde sinema, tiyatro ve müzik dünyasından birbirinden ünlü isimler unutulmaz film müziklerini seslendirilecek.

Aylin Aslım, Yasemin Mori, Özge Fışkın, Çiğdem Erken, Funda Eryiğit, Selen Uçer, Korhan Futacı, Onur Özaydın, Selen Öztürk, İlker Savaşkurt ve sürpriz isimlerin herkesle birlikte hep bir ağızdan filmlerden şarkıları yorumlayacağı bu çok özel partide sinema ve müzik tutkunları bir araya geliyor.

Musikişinas

36. İstanbul Film Festivali’nde müzik sadece sahnede değil: Müziği hayatının ayrılmaz bir parçası kılanların hikayelerini bir araya getiren Musikişinas bölümünde yedi farklı film sinemaseverlerle buluşuyor:

Django – Sürgün Melodiler / Django / Etienne Comar

Berlin Film Festivali’nin açılışını yapan Django, deneyimli Fransız yapımcı Etienne Comar’ın yönettiği ilk film. Avrupa cazının öncülerinden ve Gypsy Swing’in babası olarak anılan Django Reinhardt, 1943’te Nazi işgali altındaki Paris’ten kaçmak zorunda kalmıştı. Django, bu kaçışın hikâyesini anlatıyor. Filmde müzisyeni Hippocrates, A Prophet ve Lost River’dan tanıdığımız Reda Kateb canlandırıyor.

Bir Yıldız Dönüyor / Souvenir / Bavo Defurne

Elle sayesinde kariyerinin belki de en müthiş yılını yaşayan Isabelle Huppert'in unutulmaz karakterlerine bir yenisi ekleniyor. Huppert, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmış ancak yıldızı sönmüş bir şarkıcıyı canlandırıyor. Komedi ve dram arasında başarıyla gidip gelen Bir Yıldız Dönüyor’da Huppert'in seslendirdiği şarkılar ünlü pop caz grubu Pink Martini'ye ait.

Haykır Saraybosna / Scream for me Sarajevo / Tarik Hodžić

Bu film, Iron Maiden’ın solisti Bruce Dickinson ve grubunun kuşatmayı yararak 14 Aralık 1994’te Saraybosna BKC Konser Salonu’nda verdiği tarihi konseri ele alıyor. Haykır Saraybosna bir yandan da abluka altındaki Bosna’da müzik dünyasının hâlini beyaz perdeye taşıyor. Yönetmen Tarık Hodžić’in sözleriyle “hayat hakkındaki bu film, Saraybosna ablukasını tüm dehşeti ve zulmüyle gözler önüne sererken halkın o koşullarda nasıl normal bir hayat sürdüğünü de gösteriyor.”

Gimme Danger / Jim Jarmusch

“Gelmiş geçmiş en büyük rock’n’roll grubu.” Amerikan bağımsız sinemasının usta ismi Jim Jarmusch, Iggy Pop liderliğindeki The Stooges hakkında işte böyle diyor. Jarmusch’un yönettiği ve odağında The Stooges’ın yer aldığı müzik belgeseli Gimme Danger grubun büyüsünü ve eşsizliğini izleyiciyle cömertçe paylaşıyor. Bir hayranın gruba yazdığı aşk mektubundan, Iggy Pop’un çocukluğunun animasyonla canlandırılmış anlarına, The Stooges’ın zirvedeki günlerinde verdikleri konserlere ve güncel röportajlara uzanan Gimme Danger, rock’n’roll ruhunu, punk isyanını, öfkesini ve eğlenceyi bir arada barındırıyor.

Miss Sharon Jones! / Barbara Kopple

Sahne enerjisi ve yırtıcı vokaliyle “dişi James Brown” olarak anılan, soul ve funk’ı yeniden genç dinleyiciler için alevlendiren, Amy Winehouse ve Mark Ronson gibi birçok sanatçıya esin veren diva Sharon Jones, 2016’da hayatını kaybetti. Oscar ödüllü saygın belgeselci Barbara Kopple, dost olduğu Jones’un hastalıkla boğuşsa da sahneden inmediği, eziyetli olduğu kadar heyecan ve başarılarla dolu son üç yılını Miss Sharon Jones’da anlatıyor. 2012’de İstanbul Caz Festivali kapsamında İstanbul’da da bir konser veren sanatçının son yıllarına ışık tutan Miss Sharon Jones, ABD’de Ulusal Eleştiri Kurulu tarafından 2016 yılının İlk Beş Belgesel seçkisi arasında yer aldı.

Kurtuluş Günü / Liberation Day / Ugis Olte, Morten Traavik

Ağustos 2015’te, tarihte ilk defa bir rock grubu Kuzey Kore’yi ziyaret etti ve belki de değişimin ilk adımı atılmış oldu… Kore’de Japon sömürgesinin sona erişinin 70. yıldönümünde, Slovenyalı kült rock grubu Laibach, Pyongyang’da bir konser verdi. Şarkı listesinde The Beatles ve hatta The Sound of Music’ten doom cover şarkılar yer alıyordu. Öyle ki, Slavoj Zizek bu konseri “21. yüzyılın en büyüleyici kültürel, ideolojik, siyasal olayı” diye tanımladı. Kurtuluş Günü, hem bu tarihi konserin hazırlık safhasını hem de Laibach’ı takip ediyor.

Jota – Flamenkonun Ötesinde / Jota de Saura / Carlos Saura

Sinemada dansın en göz alıcı örneklerini yaratan efsane İspanyol yönetmen Carlos Saura, bu kez ülkesinin folk müziği ve danslarından “La Jota”yı anlatıyor. Jota – Flamenkonun Ötesinde, bir kültürün tarihini ve geleceğini merkezine alıyor ve kendini müzik dinleyicisi olarak tanımlayan herkese hem görsel hem de işitsel bir ziyafet sunuyor.

Festival etkinlikleriyle ilgili güncel bilgileri film.iksv.org adresinden takip edebilirsiniz.

İstanbul Film Festivali ile ilgili tüm gelişmeleri; filmler, etkinlikler ve konuklarla ilgili bilgileri, programa dair ipuçlarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edin, herkesten önce haberdar olun. Sosyal medyada #istfilmfest17 etiketini kullanarak, siz de festival sohbetinin parçası olun. Ayrıca AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV Mobil uygulamasıyla festivalle ilgili tüm bilgilere erişebilir ve AppStore’dan indirilebilen İKSV Kitaplık uygulamasıyla festival katalogunu iPad’inizden de okuyabilirsiniz.

#istfilmfest17

#kaldirkafani

facebook.com/istanbulfilmfestivali

twitter.com/ist_filmfest

instagram.com/istfilmfest

istfilmfest.tumblr.com

youtube.com/user/iksvistanbul

Bilet bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler. Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye. Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor. Salonla ilgili tüm sorular için: medya@iksv.org

Salon hakkında ayrıntılı bilgi için: saloniksv.com

facebook.com/saloniksv

twitter.com/saloniksv

instagram.com/saloniksv

youtube.com/iksvistanbul

#saloniksv