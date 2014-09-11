'Sen İhsan Özkes'in kızı mısın? Hadi kalk, güle güle'

Çorum'da bir programa katılan CHP İstanbul Milletvekili emekli müftü İhsan Özkes, başörtülü kızının üniversitede işe alınmadığını savunarak, "Rektör 'Sen İhsan Özkes'in kızı mısın?' diye sormuş. 'Evet' yanıtını alınca da kızımı kapı dışarı etti. Bunlar için başörtüsü ya da imam hatipli olması kriter değil. Tek kriterleri ya onlardansın ya da değilsin" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, CHP kurultayında en yüksek oyla Parti Meclisi üyesi seçilen İhsan Özkes, teşekkür ziyaretlerinin ilkini Çorum'a gerçekleştirdi.



CHP Çorum teşkilatını ziyareti sırasında üniversitede işe alınmayan kızıyla ilgili soruları yanıtlayan emekli müftü Özkes, "Maalesef Ülkemizde garip şeyler oluyor. İşte sürekli başörtüsü ülkemizin gündemini teşkil ediyor. Başörtüsü sorununu temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtılıp gündeme getiriliyor. Benim çocuğum olduğu gerekçesiyle kızımı Medeniyet Üniversitesi'ne almadılar. Ancak asıl sorunun başörtüsü olmadığını ortaya koyan bir olayı yaşadık. 2011 genel seçimlerinin öncesinde kızım o dönem bir çocuğu var, evli tabii şimdi iki çocuğu var.



Kızım idari personel olarak Medeniyet Üniversitesi'ne girmek istedi. Mülakatına rektör girmiş. Kendisi 'Bizim aradığımız kriterlere uygun bir isimsiniz. Sizinle çalışmak isteriz' diyor. Ancak benim kızım olduğunu anlıyor. 'Sen İhsan Özkes'in kızı mısın?' sorusuna 'Evet' yanıtını alınca Rektör ayağa kalkıyor ve 'Hadi kalk git, hadi güle güle' diye adeta dışarıya atıyor. Kızımı kovuyor. 'Seninle çalışamayız' diyerek odadan çıkartıyor.



Beni aradı, telefonda hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kendisini 'Sana yapılan bu haksızlıkta payım olduğu için özür dilerim' diyerek teselli ettim. Benim kızım başörtülü, imam hatip mezunu. Beykent Üniversitesi'nde Başbakan Davutoğlu'nun da öğrencisiydi. Bunlar için başörtüsü ya da imam hatipli olması kriter değil. Tek kriterleri ya onlardansın ya da değilsin" dedi.

İhsan Özkes, kızının başörtülü ve imam hatip mezunu olmasına rağmen kendisinin CHP'li olması nedeniyle, kızı işe alınmak üzereyken adeta insanlık onuru rencide edilir şekilde kapı dışarı edildiğini öne sürdü.