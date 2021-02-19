Sen bir akla değil, evrensel bir cahilliğe aitsin | Sema Kaygusuz ve Suha Arda Soykan’ın insanlığa seslenişi

T24 Kültür Sanat

Korona günlerinde çağa sesleniş: Bu felakete ne başlangıç atfet, ne de dokunaklı bir son. Çünkü şu anda bulunduğun hâl önceden de vardı, şimdi tam şimdi kırılgan bir bedenden başka hiçbir şey olmadığını unutma. Gaia’nın zihninde soluk aldığını aklından çıkarma…

Öykü ve romanları dünyada çok sayıda dile çevrilen yazar Sema Kaygusuz, 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı ‘T24 Yıllık’ için, Koronavirüs günlerinde ‘çağa sesleniş’ temasına bir yazı kaleme aldı.

Kaygusuz, ‘Acıyla Öğrenmek’ başlığıyla yazdığı metinden yola çıkarak, görsel sanatçı Suha Arda Soykan ile ortak bir video hazırladı. Seslendirmesini Sema Kaygusuz’un yaptığı, görsel eserlerini Suha Arda Soykan’ın hazırladığı video performansta sanatçıların çağa seslenişi var.