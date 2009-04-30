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Politika

Semra Özal'dan Barzani'ye sürpriz ziyaret

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal, Mesud Barzani ile görüştü.

30 Nisan 2009 03:00

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal, sürpriz ziyaret yaparak Kuzey Irak'a giderken, bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Mesud Barzani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı 'Zagros TV'nin haberine göre Barzani, Selahattin kentindeki karargâhında Semra Özal ve Ahmet Özal'ı kabul ederek görüştü.

Barzani bu ziyaretten son derece memnun olduğunu belirtirken, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yakın dost olduğunu, bu dostluğun devamından yana olduğunu söyledi.

Semra ve Ahmet Özal ise, Kuzey Irak'taki gelişmeleri yerinde görmek ve Kürt lider Barzani'ye geçmişe dayalı dostlukları nedeniyle ziyareti yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Saddam döneminde çeşitli ülkelere rahat gidebilmeleri için Kürt liderler Mesud Barzani ile Celal Talabani'ye, “kırmızı pasaport" verdiği için eleştirilmişti.

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