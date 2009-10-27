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Yaşam

Şempanzelerin cenaze töreni

Kamerun'da Dorothy adlı bir şempanzenin cenaze töreninde diğer şempanzeler insanlar gibi birbirlerine sarılarak teselli olmaya çalıştılar.

27 Ekim 2009 02:00

Kamerun'da 40 yaşlarında Dorothy adlı bir şempanzenin cenaze töreninde diğer şempanzeler insanlar gibi birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştılar.

Bir düzine şempanze sessiz bir şekilde tellerin arkasından arkadaşını son yolculuğuna uğurluyor. Eşine nadir rastlanan bu görüntü Batı Afrika'da Kamerun'da bulunan Sanaga-Yong Şempanze Kurtarma Merkezi'nde gerçekleşti.

Dorothy adlı 40 yaşlarındaki şempanze kalp yetmezliğinden ölünce diğer şempanyeler yasa boğuldu. Şempanzeler birbirlerine sarıldı ve birbirlerini insan gibi teselli etti. Bu sırada Dorothy'nin bakıcısı da onu el arabasına bindirip son yolculuğuna hazırladı.

Bölgedeki yerel halk, çoğunun ailesi avlanan bu şemqanzelerin bakımına yardım ediyor. Bazen avcılar daha bebek olan şempanzeleri bile annelerinden ayırıp satıyor.

Son dönemde yapılan araştırmalara kadar böylesi insan davranışını andıran davranışlar göz ardı edilirdi. Fakat araştırmalardan elde edilen kanıtlar, ölen bir sevdiğinini ardından yas tutmak ve ölümün ne olduğunu anlamak gibi davranışların sadece insanlara özgü olmadığını ortaya çıkardı.

Şempanzeler ve yakın akrabaları bonobolar çok karmaşık sosyal arkadaşlıklar kuruyor ve bunların büyük kısmını da seks ve tımar oluşturuyor.

Bu hayvanların sık sık ailelerinden birisi öldüğü zaman üzüldüğü ve ardından da sessiz bir yas dönemine girdiği gözlenmiş.

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