Şempanzeler de 'sosyal içici'ymiş

Bir grup şempanzeyi 17 yıl boyunca doğal ortamlarında gözlemleyen İngiliz bilim insanları, şempanzelerin düzenli olarak etanol tükettiklerine dair veriler topladı. Şempanzelere ilişkin yapılan çalışmaların insanların alkol tüketiminin evrimsel kökenlerine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Batı Afrika’da bulunan Gine’nin Bossou kırsalında gözlemledikleri şempanzelerin “düzenli olarak ve uzun süreli etanol tükettiklerine” ilişkin ampirik kanıtlar topladı. On yedi yıl boyunca gözlemlenen şempanzelerin, emici özelliği olan bazı yaprakları alet olarak kullanarak fermente olmuş palmiye özü içtikleri saptandı.

Independent gazetesinin haberleştirdiği çalışmanın, yaşayan büyük Afrika maymunları ile modern insanın ortak atasının etanol içeren besinleri tüketmeye karşı isteksiz olmadığı düşüncesini desteklediği kaydedildi. Ayrıca çalışmanın, insanların alkole olan düşkünlüğünün, primat atalarının olgun ve fermente olmuş meyvelere bağımlılığından kaynaklanıyor olabileceğini öne süren “sarhoş maymun hipotezi” olarak bilinen hipotezi desteklediği ifade edildi.

Araştırmacıların 1995 ile 2002 arasında 13 şempanzenin 51 kez fermente olmuş palmiye özü içtiğini gözledikleri belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Dr. Kimberley Hockings, “Bossou’daki bazı şempanzeler ciddi miktarda etanol tüketiyor ve davranışsal olarak sarhoşluk belirtileri gösteriyor” dedi.

Şempanzelerin 2,5 ml ile 84 ml arasında alkol tükettiği, alkol tüketimi konusunda erkek ve dişi şempanzeler arasında bir farklılık görülmediği ifade edildi.