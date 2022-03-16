Semih Öztürk'ün kanaldan ayrılmasına üzülen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan özür diledi

Survivor Ekstra yorumcularından Semih Öztürk, geçen günlerde görevinden alındı. Eşinin paylaşımından dolayı işine son verildiği konuşulan Öztürk, sosyal medya hesabından üzgün surat emojisi paylaşınca Demet Akalın da Acun Ilıcalı'ya seslenerek Semih adına özür diledi.

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Survivor Ekstra yorumculardan Furkan Dede de geçen gün yaptığı açıklamada Semih Öztürk'ün programda olmayacağını açıkladı.

Demet, Acun Ilıcalı'dan özür diledi

İşinden olmasının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, Twitter hesabından üzgün surat emojisi paylaştı.

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Semih Öztürk'e destek oldu. Öztürk'ün yarışmada olması gerektiğini düşünen Akalın, "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" dedi.