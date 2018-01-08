Semih Özakça’dan kitap tavsiyeleri

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" diyerek başlattığı açlık grevine 300’den fazla gündür devam eden eğitimci Semih Özakça, kitap okuma tavsiyelerinde bulundu.

Stefan Zweig ve Georges Simeon’un yazdığı kitapların hepsini okumaya gayret ettiğini belirten Özakça, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer okumak isterseniz,okumaya, Simenon'un; Katil, Kaçak, Küçük Köpekli Adam romanlarından, Zweig'ın; Satranç, Kitapçı Mendel, Amok Koşucusu hikayelerinden başlamanızı öneririm” dedi.

KHK’yla ihraç edilmesinin ardından Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapan bir diğer eğitimci Nuriye Gülmen’e katılan Özakça, mayıs ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 20 Ekim’de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. KHK’yla ihraç edilen eğitimcinin eşi Esra Özakça da açlık grevinde.