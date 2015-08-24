T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şemdinli'deki çatışmada banyoya saklanan bebek, mucize eseri roketatar mermilerinden kurtuldu!

Ölümden kurtulan bebeğin ailesi, harap halindeki evlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı

24 Ağustos 2015 17:34

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi’nde geçen hafta PKK’nın güvenlik güçlerine saldırısı üzerine çıkan çatışma sırasında evlerine isabet eden mermilerle büyük panik yaşayan memur çift, bebeklerini puset içinde banyoya sakladı. Çift, ateşin kesilmesiyle bebeklerini alıp, başka bir binada oturan ev sahiplerinin evine sığındı. Bebeğin alınmasından 10 dakika kadar sonra banyoya da roketatar mermileri isabet etti. Çift, olaydan sonra bebeklerini banyoda saklarken çektikleri ve evin harap haldeki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre, Şemndinli'de görevli bir çocuk sahibi memur çiftin, geçen haftaki bir çatışma sırasında oturdukları daireye isabet eden mermiler nedeniyle büyük panik yaşadıkları da ortaya çıktı. Evde oluşan hasarın boyutu ve çatışmalar sırasında banyoya saklanan bebeğin çekilen fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

Öncesi ve sonrası

 

Çıkan çatışma şiddetlenince panik yaşayan çift, bebeklerini, puset içinde, güvende olması için arka tarafta bulunan banyoya koydu. Kendileri de bir odada yere yatan çift, evin içine isabet eden mermilerle büyük korku yaşadı.

Çift, bu şekilde çatışmanın kesilmesini bekledi. Bir süre sonra ateş sesleri kesildiği sırada gelen ev sahibi, "Hadi çıkın, bizim eve gidiyoruz" dedi. Bebeklerini banyodan alan çift, başka bir binada oturan ve mermilerin hedefi olmayan ev sahiplerinin evine sığındı.

Çiftin evlerinden ayrılmasından 10 dakika sonra ise çatışma sesleri yeniden duyulmaya başladı. Bu kez, çiftin bebeklerini koydukları banyoya da mermiler isabet etti.

Çift, banyonun, bebeklerini saklarken ve sonrasında mermiler isabet ettikten sonra çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Evin diğer odalarındaki hasar da fotoğraflarda yer aldı. Birçok kişi de bu fotoğraları birbiriyle paylaşıp, yorumladı.

 

Özel harekat komiseri hayatını kaybetmişti

 

15 Ağustos tarihinde Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde yol kapatıp kimlik kontrolü yapan PKK’lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından kentin çeşitli noktalarından asker ve polis noktalarına saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Özel HarekatKomiseri Ahmet Çamur şehit olmuştu.

ETİKETLER

şemdinliçatışmapkkmucizebebekbanyoailekurtulduroketatar mermileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24