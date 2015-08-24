Şemdinli'deki çatışmada banyoya saklanan bebek, mucize eseri roketatar mermilerinden kurtuldu!

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi’nde geçen hafta PKK’nın güvenlik güçlerine saldırısı üzerine çıkan çatışma sırasında evlerine isabet eden mermilerle büyük panik yaşayan memur çift, bebeklerini puset içinde banyoya sakladı. Çift, ateşin kesilmesiyle bebeklerini alıp, başka bir binada oturan ev sahiplerinin evine sığındı. Bebeğin alınmasından 10 dakika kadar sonra banyoya da roketatar mermileri isabet etti. Çift, olaydan sonra bebeklerini banyoda saklarken çektikleri ve evin harap haldeki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre, Şemndinli'de görevli bir çocuk sahibi memur çiftin, geçen haftaki bir çatışma sırasında oturdukları daireye isabet eden mermiler nedeniyle büyük panik yaşadıkları da ortaya çıktı. Evde oluşan hasarın boyutu ve çatışmalar sırasında banyoya saklanan bebeğin çekilen fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

Öncesi ve sonrası

Çıkan çatışma şiddetlenince panik yaşayan çift, bebeklerini, puset içinde, güvende olması için arka tarafta bulunan banyoya koydu. Kendileri de bir odada yere yatan çift, evin içine isabet eden mermilerle büyük korku yaşadı.

Çift, bu şekilde çatışmanın kesilmesini bekledi. Bir süre sonra ateş sesleri kesildiği sırada gelen ev sahibi, "Hadi çıkın, bizim eve gidiyoruz" dedi. Bebeklerini banyodan alan çift, başka bir binada oturan ve mermilerin hedefi olmayan ev sahiplerinin evine sığındı.

Çiftin evlerinden ayrılmasından 10 dakika sonra ise çatışma sesleri yeniden duyulmaya başladı. Bu kez, çiftin bebeklerini koydukları banyoya da mermiler isabet etti.

Çift, banyonun, bebeklerini saklarken ve sonrasında mermiler isabet ettikten sonra çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Evin diğer odalarındaki hasar da fotoğraflarda yer aldı. Birçok kişi de bu fotoğraları birbiriyle paylaşıp, yorumladı.

Özel harekat komiseri hayatını kaybetmişti

15 Ağustos tarihinde Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde yol kapatıp kimlik kontrolü yapan PKK’lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından kentin çeşitli noktalarından asker ve polis noktalarına saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, Özel HarekatKomiseri Ahmet Çamur şehit olmuştu.