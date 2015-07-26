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Şemdinli'den Kuzey Irak'a yoğun top atışı

Hakkari'den Kuzey Irak'a doğru sabah saatlerinde yoğun top atışı yapıldı

26 Temmuz 2015 15:20

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nden Kuzey Irak'a doğru sabah saatlerinde yoğun top atışı yapıldı. Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki top atışları sabah saat 05.00 sıralarında Balkaya Dağları bölgesine doğru yapıldı.

Abdullah Kaya'nın DHA'da yer alan haberine göre, Derecik'te konuşlu bulunan 34'ncü Hudut Taburu ve Umurlu 34. Sınır Bölüğü'nden yapılan top atışlarının sesi beldede de yoğun bir şekilde duyuldu. Saat 08.00'a kadar süren top atışları sonrası topların düştüğü bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

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