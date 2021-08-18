Şemdinli ve Hozat'ta orman yangını

Dersim'in Hozat ilçesinde ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangınları sürüyor.

Hozat'a bağlı Kurukaymak Köyü'nde bulunan Koçeri mezarasında askeri operasyon sonrasında yangın çıktı. Yerel kaynaklar, yetkililerin yangını söndürmek için bir müdahalede bulunmadığını söylerken, yangının yayıldığı belirtildi.

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Gün içerisinde paylaşılan videolarda Hozat'ta tekrardan orman yangınının gerçekleştiği görülüyor. Doğamıza yönelik saldırılar derhal son bulmalıdır!" dedi.

Şemdinli'deki yangın kontrol altına alınamadı

Hakkari Şemdinli'ye bağlı Nȇrkole köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Sosyal medyadan yangını söndürme çağrısı yapılırken, yangına müdahale edilmemesine tepki gösterildi.

Hakkâri Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Şemdinli'deki orman yangını ile ilgili sosyal medyadan, "Şemdinli'de ormanlarımız yanıyor. Son zamanlarda ülkede orman yangınları ile ne felaketler yaşandığına hepimiz şahit olduk. Aynı duyarlılığı burası içinde bekliyoruz. Derhal müdahale edilmeli" çağrısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, " Hakkâri/Şemdinli'de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerimiz, küçük bir alanda devam eden yangını kontrol altına almak üzere. Ülkemizin her karış toprağını, Yeşil Vatan'ımızın her fidanını korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.